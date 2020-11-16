الآن تفاصيل وأحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 33 قصة عشق سقوط كوماوجا هيسار وموت مونكيه

الدمام - رهف القحطاني - مسلسل قيامة عثمان 33، نتابع معكم تفاصيل مسلسل قيامة عثمان 33 عبر قناة ATV التركية وموقع قصة عشق، خلال النقل الحصري للعرض الأول لمسلسل قيامة عثمان الموسم الثاني، لمعرفة تفاصيل الحلقة الثالثة والثلاثون ومصير مونكيه نجل قائد المغول كيتاغو بعد نجاح عثمان وصافجي في تحريره وفك أسرار المكيدة التي خطط لها مع رولاك أرصلان.

قيامة عثمان 33

بدأت الحلقة الثالثة والثلاثون من مسلسل قيامة عثمان، مثيرة حيث حضر صافجي ومحاربي عثمان الي قبيلة الكاي ومعهم مونكيه نجل قائد المغول كيتاغو وبالفعل مع الضغط من عثمان أعترف مونكيه بالتخطيط لقتل والده وتوريط قبيلة الكاي في الهجوم عليهم وأثناء توسله لوالده أقدم قائد المغول علي قتل نجله للخيانة رافضًا كل التوسلات وفي نفس الوقت هاجم آيا نيكولا قلعة كوماوجا هيسار مستغلًا الوضع الراهن لقبيلة الكاي وهجوم المغول عليهم بعد الترتيب للهجوم بمساعدة هيلين صديقة صوفيا التي مهدت الطريق إليهم لدخول القلعة عن طريق تسميم الجنود الأتراك في حراسة القعلة ومنع الجاسوس من إرسال المعلومة للسيد عثمان وقبيلة الكاي.

أحداث مسلسل قيامة عثمان 33

وتشهد الحلقة الثالثة والثلاثون من مسلسل قيامة عثمان، نجاح آيا نيكولا في استعادة قلعة كوملوجا هيسار، لكن البطل التركي عثمان سينجح في الوصول إلي نيكولا ووضع السكين على رقبة فلاتيوس للضغط عليه بأنه سوف يستعيد القلعة مرة آخري.

موعد مسلسل قيامة عثمان

ويعرض مسلسل قيامة عثمان علي قناة atv التركية، يوم الاربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة وعلي موقع قصة عشق التركي، وتعاد الحلقة يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة علي قناة الفجر اجلزائرية مترجمة باللغة العربية.