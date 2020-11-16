المؤسس عثمان 33 قصة عشق 3SK كاملة.. احداث مسلسل قيامة عثمان ح 33 على تردد قناة الفجر الجزائرية ELFadjer

الدمام - رهف القحطاني - المؤسس عثمان 33 قصة عشق، يمكنك الآن متابعة احداث المؤسس عثمان 33 قصة عشق بعد أن انتهى عرض الحلقة على شاشة قناة ATV التركية، حيث يمكنك على مدار الاسبوع متابعة مسلسل قيامة عثمان 32 عبر موقع قصة عشق كاملة بدون تقطيع، لتتعرف على مصير مونكيه نجل قائد المغول كيتاغو بعدما اعتراف بأنه دوبر مكيدة مع اصلان، كذلك يمكنك متابعة الحلقة مساء غدا عبر قناة الفجر الجزائرية.

المؤسس عثمان 33 قصة عشق

أما عن احداث المؤسس عثمان 33 قصة عشق فقد شهدت الكثير من الاحداث المشوقة والغير متوقعة، حيث بدأت الحلقة بحضور صافجي ومحاربي عثمان إلى قبيلة الكاي ومعهم مونكيه الذي قام عثمان ابن ارطغرل بالضغط عليه ليعترف بما كان يدبر له، حيث اعترف بأنه كان يخطط لقتل والده ليورط قبيلة الكاي وهنا اقدم والده القائد المغولي على قتله جزاءا لخيانته، واستغلالا للوقت الراهن وما تمر به قبيلة الكاي فقد قام نيكولا بشن هجوما على قلعة كوماوجا هيسار مساعدة هيلين صديقة صوفيا التي مهدت الطريق، بعدما تم تسميم كل الجنود حراس القلعة.

احداث قيامة عثمان ح 33

كما شهدت احداث قيامة عثمان ح 33 نجاح نيكولا في استعادة قلعة كوملوجا هيسار، ولكن عثمان ابن ارطغرل الغازي سيضع السكين على رقبته ويضغط عليه من اجل استعادة القلعة مجددا، ويمكنك الآن متابعة الحلقة عبر موقع قصة عشق أو عبر تردد قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، من خلال ضبط التردد الخاص بها عبر جهاز الريسفير:

التردد 12034

الترميز 27500

تصحيح الخطأ 6/5

استقطاب H

الجودة SD

كما تعرض قناة الفجر عدد من المسلسلات والبرامج المميزة، ولكنها اكتسبت شهرة واسعة بفضل عرضها للمسلسل التركي قيامة المؤسس عثمان.