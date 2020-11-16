حـ 33 قيامة عثمان .. تفاصيل مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 33 الثالثة والثلاثون مترجمة عبر قناة ATV التركية وموقع قصة عشق

الدمام - رهف القحطاني - مسلسل قيامة المؤسس عثمان 33، تابع الآلاف في جميع أنحاء العالم العرض الأول لمسلسل قيامة المؤسس عثمان الحلقة 33 عبر قناة ATV التركية وموقع قصة عشق، التي عرضت في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والتي شهدت أحداث وتفاصيل مثيرة خلال حلقة اليوم من مسلسل قيامة عثمان الثالثة والثلاثون الموسم الثاني.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني

تدور قصة المؤسس عثمان حول شخصية السلطان الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية التي حكمت العالم الإسلامي لقرابة 600 عام، قبل تفكيكها وإنهيارها عام 1917 ميلادية ونجح السطان الغازي عثمان بن أرطغرل في توحيد القبائل التركية والإستقلال عن الدولة السلجوقية وإستكمال مسيرة والده الغازي بن أرطغرل الذي نجح في تمهيد الطريق لأبنه عثمان الذي تولي سيادة قبيلة الكاي في عهد والده ونجح في تأسيس الدولة العثمانية والتصدي لكافة المحاولات التي أقدم عليها المغول والبزنطيين وأحبط كافة المكائد التي أعدت لقبيلة الكاي والقضاء علي الخونة داخل القبيلة وجميع القبائل التركية.

قيامة عثمان 33

بدأت الحلقة الثالثة والثلاثون من مسلسل قيامة عثمان، بعودة البطل التركي عثمان لقبيلة الكاي حيث وجد جيتهاغو قائد المغول في إنتظار الحصول علي نجله مونكه الذي بعد إدعاء جيرتكاوي بخطف عثمان لنجله وقلته، وعقب ذلك وصول صافجي ومعه محاربي عثمان ومعهم مونكه وواجه عثمان قائد المغول بنجله قائلًا له:” أن نجله كان يخطط لقتلك عن طريق الفخ بالتعاون مع أحد لإتهام الكاي في قتلك وبمواجهة مونكه أعترف بالخطأ وطلب السماح من والده ولكنه أنهي حياة نجله بعد الحكم عليه بالخيانة وقتل داخل خيمة السيادة لقبيلة الكاي بحضور بامسي آلب والسيد دوندار وصافجي وعثمان ورولاك أرصلان”.