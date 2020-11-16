أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 33 عبر تردد قناة الفجر مترجمة بالعربية

الدمام - رهف القحطاني - مسلسل قيامة عثمان الحلقة 33 عبر موقعنا، الكثير من الأشخاص من كل مكان يُتابع مسلسل قيامة عثمان فهو أحد المسلسلات التاريخية التي تدور أحداثه حول عودة قائد المحاربين كما أنه يُقدم قصة عشق جميلة وفريده من نوعها، لذا سوف نتحدث من خلال مقالنا عن تفاصيل تخص هذا المسلسل تابعونا.

قيامة المؤسس عثمان

هذا المسلسل يُعتبر من أقوى المسلسلات التي تدر أحداث حول قصة السلطان الغازي عثمان بن أرطغرل الذي أسس الدولة العثمانية عام 1300م وظل في الحكم لمدة 600 عام، حيث أن أباه وجده هما اللذان مهدوا الطريق إليه للتأسيس ولكي يحصل على وطن لقبيلة الكاي وخاصة بعد المطاردات الكثيره لهم من قبل الصلبيين والمغول.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 33

بدأ حلقة 33 في المسلسل تدور حول عودة البطل عثمان لقبيلة الكاي ووجد جيتهاغو قائد المغول ينتظر الحصول على نجله مونكه وخاصة بعد ادعاء جيرتكاوي بخطف عثمان لنجله وقتله، بعد ذلك وصل صافجي مع محاربي عثمان وأيضاً مونكه وواجه عثمان قائد المغول بنجله قائلًا له أن نجله يُخطط لقتله لكي يوقع الإتهام على الكاي في قتلك ومواجهة مونطخ وأعتراف بذلك الخطأ وطلب السماح من والده ولكن أنهى حياته لخيانته.

تردد قناة الفجر مترجمة بالعربية

يبحث الكثير من مُحبي مسلسل عثمان عن قناة الفجر التي تقوم بعرض المسلسل مترجم للغة العربية لكي يستمتعون بمشاهدة حلقاته، لذا سوف نوضح لكم ترددها وكافة البيانات المتعلقة بها لكي يتم استقبالها على الأجهزة الخاصة بكم عن طريق ما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10922.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معدل التصحيح: 3/4.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقال مسلسل قيامة عثمان الحلقة 33 وأوضحنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالمسلسل، ونود أن نكون نلنا اعجابكم.