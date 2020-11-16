مسلسل قيامة عثمان 33 تردد قناة الفجر الجزائرية.. احداث المؤسس عثمان ح 32 عبر قصة عشق

الدمام - رهف القحطاني - مسلسل قيامة عثمان 33، الليلة يمكنك متابعة مسلسل قيامة عثمان 33 تردد قناة الفجر الجزائرية بعدما تم عرض الحلقة 33 المؤسس عثمان مساء الامس عبر قناة ATV التركية كعرض اول حصريا، وعلى مدار الاسبوع يمكنك متابعة قيامة المؤسس عثمان ابن ارطغرل ح 33 عبر موقع قصة عشق على شبكة الانترنت بأعلى جودة للصوت والصورة وفي أي وقت على مدار اليوم، ويعد مسلسل قيامة عثمان واحدا من اعمال الدراما التركية التي لها قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى دول العالم العربي.

مسلسل قيامة عثمان 33

وقد شهد مسلسل قيامة عثمان 33 الكثير من الاحداث الشيقة المثيرة، وكان ابرزها سقوط القلعة في يد نيكولا وذبح كيتاغو القائد المغولي لابنه مونكيه رافضا كل التوسلات، حيث قد حضر القائد المغولي إلى خيمة ارطغرل الغازي ليستعد نجله مونكيه بعد مرور المهلة التي طلبها صافجي لإعادته جزاءا على المكيدة التي كان يدبر لها، ولكن كيتاغو اكتشف أن ابنه كان يخطط لقتله ليورط قبيلة الكاي في الامر، وعلى الفور اخرج سكين وقام بذبحه جزاءا على خيانته امام الجميع.

احداث المؤسس عثمان ح 33

وتوالت احداث المؤسس عثمان ح 33 التي احتلت المرتبة الاولة في البحث عبر “جوجل”، حيث قام نيكولا بالاعتداء على جوندوز داخل قلعة كوملوجا هيسار بعد مقتل احد جنوده على يد محاربي عثمان، كما استطعا كلا من نيكولا وفلاتيوس ان يسقطا القلعة، ولكن البطل عثمان جح في الوصول إلى نيكولا ويضع السكين على رقبة فلاتيوس للصغط عليه، كما نجح في كشف خيانة ياولاك أصلان شقيق السيدة هازال.

قيامة عثمان 33 قصة عشق

ويمكنك متايعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 33 على موقع قصة عشق على مدار الاسبوع كاملة وبجودة عالية، كما يمكنك متابعة جميع الحلقات الماضية على نفس الموقع.

تردد قناة الفجر الجزائرية

ويمكنك متابعة قيامة عثمان 33 عبر تردد قناة الفجر الجزائرية مساء اليوم في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، على أن تعاد الحلقة صباح غدا الجمعة في تمام التاسعة صباحا: