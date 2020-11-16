اول تعليق من نشوى مصطفى بعد خروجها من المستشفى وتعافيها من اصابة كورونا

الدمام - رهف القحطاني - نشوف مصطفي، كانت قد تعرضت الفنانة المصرية نشوي مصطفي للاصابة بفيروس كورونا الذي كان سبب في دخولها الي المكوث بمستشفي العزل لفترة من الوقت لتلقي العلاج المناسب حتي تتماثل للشفاء وبالفعل استطاعت التماثل للشفاء والخروج من مستشفي العزل الصحب وبعد ان تمكنت من الخروج من المستشفي قامت بالتغريد على حسابها على الفيسبوك بتوجية الشكر الي كافة الدكاترة والممرضين مؤكدة على انها تلقت الاهتمام والعلاج اللازم منذ اول احساس لها بالاصابة بالفيروس المستجد.

فيروس كورونا والفنانة نشوي مصطفي

بعد أن تماثلت بالشفاء الفنانة نشوي مصطفي اكدت لجمهورها على انها تتمتع بالصحة الجيدة وذلك بعد أن كانت قد اصيب بفيروس كورونا وتلقت العلاج لفترة من الوقت حتي خرجت من المستشفي في صباح يوم الاربعاء الماضي الموافق 4 نوفمبر 2020 وقالت على صفحتها على الفيسبوك” الحمد لله والشكر للة لقد نجوت من الموت وعدت الي الحياة مرة أخري بعد أن كنت قد دخلت المستشفي وان بحالة صحية غير جيدة، ولكن بفضل الله ومن ثم بفضل دعوات حضراتكم تمكنت من الشفاء والخروج من المستشفي بلك خير وبفضل المساعدة المقدمة ليا من قبل الاطباء والممرصين على اكمل وجه”

اصابة نشوي مصطفي بفيروس كورونا

كانت الفنانة نشوي مصطفي قد قامت باعلان اصابتها بفيروس كورونا واستنجدت بوزارة الصحة عندما اشتد عليها المرض وعلى الفور استجابت لها وزيرة الصحة وقامت بالايصاء بتوصيلها الي مستشفي العجوزة والتي تمكن من المكوث فيها لمدة 7 ايام تلقت فيهم العلاج حتي استقرت حالتها الصحية بشكل كبير واكدت الفحوصات علي شفاءها من فيروس كورونا.