“link” موقع وزارة القوى العاملة لمنحة 500 جنية manpower.gov.eg .. استعلم عن دفعة نوفمبر بالاسم ورقم البطاقة

الدمام - رهف القحطاني - موقع وزارة القوى العاملة لمنحة 500 جنية، يتم اليوم الاثنين الموافق16 نوفمبر 2020 بدء صرف منحة 500 جنية الدفعة الرابعة وإعلان أسماء المستحقين عبر رسالة نصية على أرقامهم هواتفهم المحمولة يها وموعد صرف الدفعة الجديدة، هي أبرز التساؤلات التي وقد أعلنت وزارة القوى العاملة عبر موقعها الرسمي وحسابتها على موقع التواصل الاجتماعي عن الموعد الرسمي لصرف منحة 500 جنية للدفعة الرابعة، وحددت منتصف شهر نوفمبر 2020 بدء صرف المنحة لآي المستحقين وإعلام البنوك ومكاتب البريد والبنوك بقوائم المستفيدين بمنحة العاملة الغير منتظمة لدفعة الرابعة، واليك كافة التفاصيل حول الاستعلام عبر موقع وزارة لقوى العاملة لمنحة 500 جنية.

موقع وزارة القوى العاملة لمنحة 500 جنية

يتم صرف لدفعة الرابعة من منحة العاملة المنتظمة اليوم ويتم العام المستفيدين برسالة نصية كما تم في الدفعات الثلاثة السابقة ، وجارى الآن رفع قوائم المستحقين لمنحة العاملة الغير منتظمة لدفعة شهر نوفمبر في البنوك ومكاتب البريد، والجدير بالذكر أن منحة 500 جنية يتم صرفها برعاية رئاسة الجمهورية، كأحد أنواع الدعم المقدمة من الدول إلى أصحاب العاملة اليومية الذين تأثرت أعمالهم من جراء فرض حظر التجول في جميع أرجاء الجمهورية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد ويمكنك للمستفيدي الاستعلام عبر موقع وزارة القوى العاملة لمنحة 500 جنية برقم القومى.

استعلم عن منحة 500 جنية برقم البطاقة

يمكن للمستحقين الاستعلام عن احقيتهم في منحة 500جنية للدفعة الرابعة عبر موقع وزارة القوى العاملة برقم البطاقة الخاص بالمستعلم من خلال اتباعه إلى الخطوات التالية :