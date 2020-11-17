تعرف على رسالة تامر حسني إلى بسمة بوسيل زوجته بعد إشاعات الطلاق الماضية

الدمام - رهف القحطاني - تعرف على رسالة تامر حسني لبسمة بوسيل زوجته الذي تصالح بها معها اليوم، زذلك بعد إشاعات الطلاق الماضية، وقد تكاثرت الشائعات حول طلاق الثنائي في الساعات القليلة الماضية، بسبب مشاكل بين الزوجين، وهو ما أشعل صفحات السوشيال ميديا في الساعات الماضية بالإجتهادات حول إنهاء الطلاق بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل.

رسالة تامر حسني لبسمة بوسيل زوجته

عاتب النجم تامر حسني زوجته المغربية بسمة بوسيل برسالة على موقع تداول الصور للتواصل الإجتماعي “إنستجرام” بسحالة “ستوري” يتأسف فيها عن زعلها، معاتباً زوجته على الإنسياق وراء الصفحات التي تبث الأخبار الكاذبة وتساعد في الفتنة والفراق بينهم، وجاءت الرسالة كالتالي:-

ويأتي تلك الرسالة بسبب رغبة الفنان تامر حسني في مصالحة زوجته، وذلك بعد الشائعات التي روجت بأن الثنائي وقع في أزمة عاطفية إنتهت بالطلاق.

شائعات طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

إنتشرت في الفترة القليلة الماضية وبالتحديد في الساعات الماضية، شائعة طلاق الثنائي تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، بسبب التعليقات من المعجبات على صفحة الفنان تامر حسني، من ما تم إشتعال الأزمة من قبل صفحات التداول على مواقع التواصل الإجتماعي وتداول الأخبار الكاذبة، من ما أحدث ضجة كبيرة من الشائعات في الساعات الماضية.