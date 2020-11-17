تصالح تامر حسني مع زوجته بسمة بوسيل بعد أخبار الخلاف بينهم ورد فعل كبير في الوسط الفني

الدمام - رهف القحطاني - محاولات الإصلاح بين الفنان تامر حسني وزوجته

كانت الفنانة الكبيرة أحلام من أكثر الفنانين تأثرا بالأزمة التي يمر بها الفنان تامر حسني وأبرزهم في محاولات الإصلاح بينهما حيث صرحت في عدد من المنشورات عبر حسابها الشخصي علي تويتر عن حزنها الشديد بخبر طلاقهما حيث قالت هيرجعوا بإذن الله وقالت إنها سوف تأتي الي مصر للإصلاح بينهما في حال إصرارهم على الانفصال.

تصالح الفنان تامر حسني مع زوجته بسمة بوسيل

رد الفنان تامر حسني اليوم على رسالة الفنانة أحلام التي دعته فيها للتصالح مع زوجته وقال تسلميلي يا غالية ويسلملي قلبك الجميل كما نشر الفنان حالة عبر حسابه على الانستجرام يطلب من زوجته ان تتراجع عن قرارها بالانفصال وأشار الفنان إلى أن قرار الطلاق كان نتيجة لتدخل العديد من المتابعين عبر السوشيال ميديا في حياتهما الشخصية وطلب منها التركيز على النقاط الإيجابية في حياتهم والاستماع فقط الي من يمنحهم طاقة ايجابية كما نشرت زوجته بسمة بوسيل حالة عبر حسابها الشخصي انستجرام ترد فيها على كلام زوجها حيث صرحت فعلا اتهورت بس عشان بحبك وتصالح الفنان مع زوجته بخير نسأل الله أن يديم عليهما الود الخير.