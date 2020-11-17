حنان مطاوع يتم منحها درع الشباب بمهرجان شرم الشيخ

الدمام - رهف القحطاني - فى تغريدة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، نشرت الفنانة المصرية الشابة حنان مطاوع، عدة صور لها في شرم الشيخ على حسابها الشخصي واتجهت من خلاله بتوجيه عميق الشكر إلى إدارة المهرجان الذي قامت بتكريمها ومنحها درع الشباب، وقد وجهت عبارات الشكر والتقدير للمهرجان وإدارته على هذا التكريم، وعلى ثقتها الغالية وعلي شخصها المتواضع، وتقدمت بالحمد والشكر لله عز وجل.

إحداث أعمال حنان مطاوع، وارتباطها الفنية

أعلنت الفنانة المصرية الشابة حنان مطاوع على أنها تقوم بالمشاركة فى عمل مسلسل درامي، وهو “القاهرة كابول” وتقوم في الوقت الحالي بتصويرة، وهذا المسلسل من بطولة سامح السيد، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، والفنان القدير نبيل الحلفاوي، ومشكلة متميزة من كبار فناني التمثيل في مصر، وهي قصة من تأليف الأستاذ الكبير عبدالرحيم كمال، ومن إخراج المبدع حسام علي.

آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع

من آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع وهو المسلسل الدرامي امل حياتي، وهو مسلسل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، يشاركها في البطولة سلوي عثمان، ونورا محمود، وكوكبة من ألمع ممثلين الدراما المصرية، وهو من تأليف الكاتب الأستاذ أمين جمال، وشاركه التأليف شريف يسري، ومن إخراج المبدع أحمد حسن.

ونتمنى دوام التوفيق والنجاح في المستقبل للفنانة الشابة المصرية حنان مطاوع، ونرجو أن يكون هذا التكريم دافعا لها في المستقبل على مزيد من التألق والتقدم والإبداع، لكي تسري شاشاتنا بمزيد من الأعمال الجميلة التي ينتظرها المتابع المصري والعربي، في كافة دول الوطن العربي وجمهورية مصر العربية.