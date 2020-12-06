قصة عشق| مسلسل ابنة السفير الحلقة 30 sefirin kizi سنجار ينقذ منكشه وناره تنهار

الدمام - رهف القحطاني - مسلسل ابنة السفير الحلقة 30، ينتظر العديد من المتابعين عرض الحلقة 30 من الموسم الثاني لمسلسل ابنة السفير الليلة، حيث تعرض على قناة ستار تي في التركية وفيها الكثير من الأحداث المشوقة، ومن المعروف أنه من بطولة النجم إنجين أكيوريك والنجمة نسليهان أتاغول ويمتلك كلاهما شعبية كبيرة ولها العديد من المعجبين في دول الوطن العربي، ومن المعروف إن أحداث مسلسل ابنة السفير تتنوع ما بين الدراما والرومانسية ويتخلله العديد من المشاعر المختلطة ما بين الحزن والفرح، ومن المعروف أن عرض الموسم الثاني قد بدأ منذ عدة أسابيع، والسبب في التأخير هو توقف التصوير نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ عدة أشهر وما صاحبه من فرض حجر منزلي.

مسلسل ابنة السفير الحلقة 30

تقوم قناة ستار تي التركية الليلة وتحديدا في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة بعرض أحداث مسلسل ابنة السفير الحلقة 30، ويتم عرضها مترجمة إلى اللغة العربية ويتم عرض هذا المسلسل بواقع حلقة واحدة أسبوعيا، وهذا ما يجعل المشاهدين في لهفة وانتظار وتساؤل مستمر عن المسلسل وأحداثه وخاصة أنها يفجر العديد من المفاجآت مع كل حلقة، حيث تم عرض أحداث الحلقة 29 من مسلسل ابنة السفير في يوم الأثنين الماضي وهو الموعد المحدد لعرض الحلقات، والحلقة 30 سوف تكون مكملة لكل الأحداث والمشاهد التي انتهت عليها الحلقة الماضية.

موعد عرض مسلسل ابنة السفير الحلقة 30

تعرض قناة ستار تي في التركية مسلسل ابنة السفير الحلقة 30 من مساء الليلة حيث تعرض في الثامنة بتوقيت مكة وفي السابعة بتوقيت القاهرة، ولقد خصصت إدارة القناة يوم الإثنين أسبوعيا لعرض حلقات الموسم الثاني من المسلسل الذي اكتسب الكثير من المتابعين منذ عرضه وحتى الآن، وتقوم قناة ستار تي في التركية ببث ترددها عبر القمر الصناعي المصري النايل سات، وبسبب عرض أحداث الحلقة 30 من مسلسل ابنة السفير زاد البحث عن تردد القناة عبر الإنترنت.

تردد قناة ستار تي التركية على قمر النايل سات