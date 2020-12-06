موعد عرض مسلسل قيامة عثمان 36 اليوم مترجمة وتفاصيل فخ عثمان في الحلقة الجديدة

الدمام - رهف القحطاني - ينتظر الملايين من محبي الأعمال التركية اليوم عرض مسلسل قيامة عثمان 36 وذلك في الحلقة الجديدة المرتقبة من قبل عشاق الدراما التركية، وحلقة جديدة وأسبوعية من المسلسل التاريخي قيامة عثمان، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة غير مسبوقة، وذلك لعدة أسباب أهمها، أن المسلسل يحكى قصة تاريخية لحاكم ومؤسس الدولة التركي قديما، ويجد المشاهد العربي في هذا المسلسل فرصة للتعرف على التاريخ التركي وحكامه، فضلا عن الاستمتاع بمشاهد الطبيعة التي يتم تصوير المسلسل فيها، بالإضافة إلي الحبكة الدرامية التي تم إعدادها بشكل ممتاز، فضلا عن التصوير والإخراج بأحدث التقنيات، الأمر الذي يجعل من المسلسل في كل مشهد يعبر عن لوحة فنية.

مسلسل قيامة عثمان 36

تعرض الحلقة الجديدة من المسلسل على قناة اليرموك وقناة الفجر الجزائرية وذلك بعد ترجمتها إلى اللغة العربية بعد أن تم عرضها من خلال قناة atv التركية بالأمس وشهدت الكثير من الأحداث المثيرة.

ويحكي المسلسل عن حقبة تاريخية، شهدت قيام الدولة العثمانية على يد الحاكم العثماني عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، ويحكي المسلسل عن الصراعات والصعوبات والعقبات التي واجهته في طريقة لتكوين الدولة العثمانية، وكيف نجح في مواجهة وحسم تلك الصراعات لصالحه.

تفاصيل قيامة عثمان الحلقة الجديدة

وجاءت أحداث الحلقة مشوقة ومثيرة، حيث شهدت الحلقة اختصار أرطغرل، ولكن قبل موته أوصى أن يتولى الحكم من بعده ابنه عثمان د، مما أثار ذلك غضب ابنه الأكبر، حيث كان يرى لنفسه أنه هو أولى بالحكم من عثمان، وذلك لأنه هو الأكبر، وأن الابن الأصغر ليس له الحق في تولى الحكم ولكن وجهة نظر أرطغرل كانت مختلفة عن الجميع، ومن هنا بدأ الحقد والغل يكبر في صدور أخوة لأخيهم عثمان، تابعوا الحلقة ال٣٦، وسوف تجدون كل ما هو مثير وممتع