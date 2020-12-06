مسلسل قيامة عثمان 36 كاملة مترجمة على قناة اليرموك الفضائية بجودة عالية النقاء بتقنية HD

الدمام - رهف القحطاني - مسلسل قيامة عثمان 36، على الرغم من عرض أحداث مسلسل قيامة المؤسس عثمان 36 أمس الأربعاء على قناة atv الفضائية التركية إلا أن ملايين من متابعي المسلسل ينتظرون عرض إعادة الحلقة مرة أخرى مساء اليوم الخميس، وذلك لمتابعة أحداث الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية حيث أن العرض المباشر الأول لها يكون باللغة التركية، هذا العمل الدرامي التاريخي الرائع الذي يتابعه ملايين من مختلف أنحاء الوطن العربي على استعداد لمتابعة الحلقة الجديدة 36 اليوم، تابعونا ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم قناة عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان 36 وموعد العرض اليوم الخميس.

مسلسل قيامة عثمان 36 على قناة اليرموك الفضائية

يعرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان في يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتعاد الحلقة مرة أخرى مترجمة إلى اللغة العربية في مساء الخميس عبر مجموعة من القنوات الفضائية المميزة، اليوم الخميس في تمام الثامن مساءا بتوقيت القاهرة سوف يعرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان 36 على شاشة قناة اليرموك الفضائية، يمكنكم الآن متابعة أحداث الحلقة الجديدة مترجمة إلى اللغة العربية.

أحداث مسلسل قيامة عثمان 36 كاملة

من خلال قناة اليرموك الفضائية يمكنكم متابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان 36، هذه الحلقة سوف تعرض اليوم ولأول مرة مترجمة إلى اللغة العربية، سوف تتابعون أحداث جديدة مثيرة وخاصة عند توجه عثمان من أجل إنقاذ عمه وأخيه من أسر نيكول لهما، ومن أهم الأحداث أيضا هي نية عثمان في الزواج للمرة الثانية حتى ينجب طفل.

تردد قناة اليرموك الجديد

الآن من خلال موقعنا سوف نعرض لكم تردد قناة اليرموك الفضائية، وإليكم التردد كالتالي: