مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 41 كاملة بجودة hd… أحداث غير متوقعة بين جاد وبسمة

الدمام - رهف القحطاني - مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 41، سوف نوضح لكم أحداث الحلقة ال 41 من مسلسل عروس بيروت الذي يقوم بالبحث عن تردد القنوات الناقلة له بجانب موعد عرض الحلقات حيث استطاع مسلسل عروس بيروت أن يصبح واحد من أفضل المسلسلات وأكثرهم شهرة لذا يتابعه كثيرون حيث اكتشفت ليلي زواج كل من داليا وطلال وتقرر رنا تخبر أمير بموضوع مرضها وتقوم بالاستعانة بكل من فارس وثريا وقرر آدم الانتقام من آل ضاهر بسبب ما قاموا بفعله بوالدته وتوجد العديد من التفاصيل في الحلقة ال 41 من مسلسل عروس بيروت المتميز.

مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 41

بدأت أحداث الحلقة 41 من مسلسل عروس بيروت بظهور جاد الذي قام بتقبيل يد بسمة محاولًا إقناعها أن حياتهم معًا سوف تكون في سعادة وأنه لن يمنعها من استكمال دراستها وقال لها أنه لن يتركها حتى ولو تخلى العالم كله عنها كما تقدمت ثريا بالاعتذار إلى رنا لتخبرها رنا أنه ليست لها أي علاقة بكل ما يدور حولها وأن ثريا أزعجتها كثيرًا وأنها سوف تشعر بما هي شاعره به الآن عندما تصبح أم وعندما تشعر بأن حياة أولادها باتت في خطر كما تطلب رنا من ثريا أن تقوم بإخبار فارس مرضها وذلك لأن أمير لابد أن يعرف لأنها بحاجة إلى من يقف بجانبها.

مسلسل عروس بيروت الحلقة 41 الموسم الثاني

يتم عرض أحداث مسلسل عروس بيروت الحلقة ال 41 منه في الموسم الثاني له عبر شاشة قناة mbc.