الآن الحلقة ال 36 من مسلسل قيامة عثمان … تحدي ابن الغازي للوصول إلى الحكم

الدمام - رهف القحطاني - يعد مسلسل قيامة عثمان واحد من أهم وأشهر المسلسلات التركية التي يقوم بمتابعتها أعداد كبية في جميع أنحا الدول العربية حيث يعد هذا المسلسل واحد من أكثر المسلسلات التاريخية شهرة واستطاع أن يحدث ضجة كبيرة في عالم المسلسلات التاريخية التي انضم المسلسل إلى التصنيف الخاص ها لنجد أن هذا المسلسل تصد محركات البحث من قبل كثيرون وخاصة الحلقة 36 منه الذي تعد واحدة من أهم حلقات المؤسس عثمان والتي جذبت متابعيه للبحث عنها من أجل مشاهدتها كاملة مدبلجة بجودة عالية كما استطاع المسلسل أن يصبح هو الأفضل في قائمة المسلسلات التركية بل والأكثر شهرة ومتابعة على الإطلاق.
أحداث الحلقة ال 36 من مسلسل قيامة عثمان
حملت الحلقة ال 36 من مسلسل قيامة عثمان التركي أحداث عديدة ساعدت المسلسل أن يصبح هو الأفضل على الإطلاق والأكثر شهرة بين غيره من المسلسلات التركية ومن هذه الأحداث إنقاذ عثمان بن أرطغرل أخاه وعمه، حيث نجد أنه عد أن قام عثمان بن أرطغرل بإنقاذ بسونغول من الحريق،ذهب هو ورجاله من أجل إنقاذ حياة عمه وأخاه من الموت من قبل نيوكول حيث نجد أنه قام بأسرهم من أجل قتلهم ولكن المخطط فشل وقام أرطغرل بإنقاذهم من الموت وانتهت أحداث الحلقة ال 36 من مسلسل قيامة عثمان بنية عثمان الزواج بزوجة ثانية وذلك من أجل إنجاب ولد يجمل أسمه.
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