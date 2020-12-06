قيامة عثمان حلقة 36???? المؤسس عثمان الحلقة 36 كاملة الاحداث ???? فتح القلعة في قيامة عثمان الجزء الثاني

الدمام - رهف القحطاني - السلام عليكم ورحمته الله وبركاته أهلا بكم متابعى موقع البوصيلة من محبى مسلسل الموسس عثمان حيث سنقوم بتحليل الاحداث لما سوف يحدث فى الحلقة القادمة ولكن نود أعلامكم ان هذا مجرد تحليل يحتمل الصواب والخطاء حيث اولا فبعد أنتهاء الحلقة السابقة وتويق عثمان لرقبة نيكولا وكذلك أحضاره لفلاتيوس وهو مستعد أتم الاستعداد حيث سيخرج من القلعة مقابل خروج عمه وأخيه ونعتقد انه سيقوم بتفجير النار الطائرة وهو ما يظهر فى الاعلان الاخير الحلقة ولكن البراميل لا تزال سليمة ولا نعلم من أين جاءت تلك النيران .

المؤسس عثمان الحلقة 36

ولكن المهم أن عثمان سوف يخرج من القلعة ومعه أخيه سافجى وعمه ديندار وباقى المقاتلين وهم منتصرين الى القبيلة وهذا واضح من صور الحلقة ولكن لم نراه عثمان معهم فماذا تتوقعون اين ذهب عثمان والمهم فعندما دخل عثمان القلعة فى نهاية الحلقة لم يكن معه المقاتلين فبالنسبة لبامسى أنه كان يستجوب جيروكاتى فى الغابه والله اعلم كيف سيتم أكتشاف خيانه أرسلان .

فتح القلعة في قيامة عثمان الجزء الثاني

وبالحديث عن ياولاك أرسلان نعتقد انه قبل ان يذهب الى فتح قلعة أيناكول سوف يسمع بما حدث لديندار وسافجى وسوف يأخر الفتح لعرض الصلح على نيكولا فمن الممكن أن أختفاء المقاتلين حيث انهم نعتقد انهم سوف يدخلون القلعة للاتفاق مع الطباخ للمساعدة فى الدخول وبالعودة الى القلعة نجد نيكولا الذى خاب ظنه بصديقه فلا تيوس سوف يقوم بوضع السيف على راس فلاتيوس فى نفس مكان سافجى وديندار ولكن لن يعدمه

المؤسس عثمان الحلقة 36

وبالعودة الى القبيلة نجد أن نساء القبيلة لا يزالون يستمرون فى المناوشات وهذا المرة بين بالا وهازال حيث تستمر هازال فى تقليب بالا على عثمان من اجل ان يكون عثمان زوجه ثانية وتذهب بالا الى سالجان وتقول انها لن تصبح أما وتذهب خارج القبيلة للنتزه وفى الخارج تجد عثمان فى الخارج وتحكى لبالا ما يحزنها وتقول لعثمان ان عليه ان يتزوج سيدة ثانية من بعدها لانها لن تستطيع ان تنجب ولد له وتقول له أنها سوف تبحث بنفسها عن سيدة وبالنسبة لعثمان لن يعود للقبيلة وسوف يبقى فى الغابة ويجد طارغون هناك وتحاول خداع عثمان وسوف يبارزها عثمان بالسيف فلا نظن ان هذا القتال حقيقى لكنه مجرب تدريب ومبارزة لعثمان .

ولكننا سمعنها تقول أنهم سوف يدعونها بالسيدة التى قتلته عثمان حيث أن طارغون فى الاساس تخون عثمان وتحاول أيقاع عثمان فى فخ نيكولا ومن الممكن أن عثمان يعرف ما خلفها وسمع ما جاء من أمر الرجل والمهم انه سوف يعود من جديد الى الغابة وتبدء هازل فى بث الفتنه داخل القبيلة من أجل تقليبها على بعضها البعض .