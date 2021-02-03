قصة الاحتفال باليوم الوطنى فى السعودية التي تحتفل فيها المملكة العربية السعودية بذكرى توحيدها، وتتخذ من تاريخ 23 سبتمبر في كُل عام موعداً لإحياء هذه الفعالية

المزيد ...