يبحث المستهلكون دائما عن الطرق التي توفر إليهم احتياجاتهم الضرورية من سلع وخدمات بأسعار أقل وبجودة أفضل خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم اليوم.
فنانة مشهورة جمعت٤٠ مليون دولار من أثرياء عرب بوعد ممارسة الرذيلة معهم وهذا ماحدث معي في احد اليالي الحمراء .. شاهد من هي؟
فنانة مشهورة جمعت٤٠ مليون دولار من أثرياء عرب بوعد ممارسة الرذيلة معهم وهذا ماحدث معي في احد اليالي الحمراء .. شاهد من هي؟
عاجل.. الملك سلمان يصدر قبل قليل أمرًا ملكيًا اسعد كل عائلات المغتربين والسعوديين.. (نص القرار)
عاجل.. الملك سلمان يصدر قبل قليل أمرًا ملكيًا اسعد كل عائلات المغتربين والسعوديين.. (نص القرار)
هيئة السوق تصادق لـ "تمرة المالية" بتقديم خدمات أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم "32-19194"
أصدر مجلس هيئة السوق المالية اليوم قراره بالموافقة على الترخيص لشركة تمرة المالية في ممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية
الاحتفال باليوم الوطني السعودي
قصة الاحتفال باليوم الوطنى فى السعودية التي تحتفل فيها المملكة العربية السعودية بذكرى توحيدها، وتتخذ من تاريخ 23 سبتمبر في كُل عام موعداً لإحياء هذه الفعالية