أخبار السعودية

المقال منيو و رقم مطعم الناضج 2021 ظهر أولا علي ثقفني. رقم مطعم الناضج والمنيو الجديد 2021 رقم مطعم الناضج بالرياض من أهم الأرقام التي يبحث عنها بشكل دائم لجميع المواطنين بالمملكة السعودية لطلب الأطعمة الجاهزة وهذا المطعم يقوم باستقبال جميع طلبات... اقرأ المزيد ← المقال منيو و رقم مطعم الناضج 2021 ظهر أولا علي ثقفني....
تحديث بيانات الموظفين والمنسوبين لوزارة التعليم بنظام فارس الإلكتروني
المقال تحديث بيانات الموظفين والمنسوبين لوزارة التعليم بنظام فارس الإلكتروني ظهر أولا علي ثقفني. تحديث بيانات الموظفين بنظام فارس 2021، فقد وجهت وزارة التعليم بالمملكة جميع الموظفين بضرورة تحديث بياناتهم على نظام فارس، وقد أوضحت وزارة التعليم في بيان إرشادي تم إصداره من قبل... اقرأ المزيد ← المقال تحديث بيانات الموظفين والمنسوبين لوزارة التعليم بنظام فارس الإلكتروني ظهر أولا علي...
الجيش في ميانمار يحتجز عددا من القيادات السياسية بعد اعتقال الزعيمة سوتشي
احتجز الجيش في ميانمار، اليوم الاثنين، عددًا من القيادات السياسية، بعد اعتقال الزعيمة أون سان سوتشي، وفقًا لشبكة بي بي سي عربي. وأعلن ......
نجاة مسؤول كبير من محاولة اغتيال فى أفغانستان
أفادت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار استهدف سيارة مدرعة مملوكة لمدير مكتب وزير الدولة لشؤون السلام خوشنوود نبيزادا فى ......
عودة التقديم الآن على تمويل العمل الحر بالتقسيط الميسر بدون فوائد ب150 ألف لدى بنك التسليف
المقال عودة التقديم الآن على تمويل العمل الحر بالتقسيط الميسر بدون فوائد ب150 ألف لدى بنك التسليف ظهر أولا علي ثقفني. عودة التقديم الآن على تمويل العمل الحر حيث أعلن بنك التنمية الاجتماعية على استئناف التقديم الإلكتروني على المرحلة الثانية من منتج نفاذ تمويل العمل الحر لتوفير مشروعات صغيرة للشباب العاطل... اقرأ المزيد ← المقال عودة التقديم الآن على تمويل...