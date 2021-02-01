أخبار السعودية

المقال تحديث بيانات الموظفين والمنسوبين لوزارة التعليم بنظام فارس الإلكتروني ظهر أولا علي ثقفني. تحديث بيانات الموظفين بنظام فارس 2021، فقد وجهت وزارة التعليم بالمملكة جميع الموظفين بضرورة تحديث بياناتهم على نظام فارس، وقد أوضحت وزارة التعليم في بيان إرشادي تم إصداره من قبل... اقرأ المزيد ← المقال تحديث بيانات الموظفين والمنسوبين لوزارة التعليم بنظام فارس الإلكتروني ظهر أولا علي...

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