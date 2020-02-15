حجز تذكرة مسرحية عطل فني في جدة 2020 جامعة دار الحكمة

محمد ناس - القاهرة تستمر فعاليات الهيئة العامة للترفيه في دولة المملكة العربية السعودية بهدف العمل على تحسين مستوى السياحة في المملكة، ويتم العمل على تنظيم مثل هذه الفعاليات بهدف تنويع مصادر الدخل بالنسبة للمملكة، وقد نشر المستشار تركي آل الشيخ المدير العام للهيئة العامة للترفيه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر يظهر فيها صورة المسرحية المنتظرة تحت مسمى عطل فني في مدينة جدة، وذلك ضمن الفعاليات التي يتم تنظيمها من قبل الهيئة بصورة مستمرة.

مسرحية عطل فني

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة عن مسرحية عطل فني والتى سوف تقام في مدينة جدة 2020 في جامعة دار الحكمة، وسوف يشارك فيها العديد من الممثلين، وسوف تكون هذه المسرحية من تأليف أمير طعيمة وإشراف عام من قبل الإستاذ محمد سعد وتحت إخراج أوتاكا، ويرغب الكثير من المواطنين في جدة في الاستمتاع بأفضل العروض التى يتم تقديمها من خلال تلك المسرحية.

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إليك حجز تذكرة مسرحية عطل فني في جدة

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن كيفية حجز تذكرة مسرحية عطل فني في مدينة جدة في جامعة دار الحكمة، حيث سوف تتوفر التذاكر من خلال فروع فيرجن ميجا ستور، كما ويمكنك عزيزي الزائر حجز التذكرة من خلال الرابط التالي مسرحية عطل فنيحيث يمكنك الاستمتاع بأفضل العروض التي سوف يتم عرضها عليك عزيزي الزائر.

