دوت الخليج – جدة:
قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة د.ماجد الدسيماني، أن النيابة العامة فتحت تحقيقًا في قضية إيواء مجموعة من الأطفال مجهولي الهوية في جدة.
وأوضح المتحدث خلال تصريحات له على قناة الإخبارية أنه تم العثور على أطفال مجهولي الهوية من جنسيات غير عربية داخل شقة سكنية تعود إلى سيدة من الجنسية السورية.
وأضاف المتحدث أن المؤشرات الأولية تدل على أن هذه السيدة تمتهن توليد المقيمات غير النظاميات وتقوم برعاية أطفالهم في غياب أمهاتهم للعمل
وأكد أن التحقيقات مازالت قائمة، وأن الأطفال حالياً تحت الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “النيابة العامة” تفتح تحقيقاً في قضية إيواء مجموعة من الأطفال مجهولي الهوية في جدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.