“النيابة العامة” تفتح تحقيقاً في قضية إيواء مجموعة من الأطفال مجهولي الهوية في جدة

دوت الخليج – جدة:

قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة د.ماجد الدسيماني، أن النيابة العامة فتحت تحقيقًا في قضية إيواء مجموعة من الأطفال مجهولي الهوية في جدة.

وأوضح المتحدث خلال تصريحات له على قناة الإخبارية أنه تم العثور على أطفال مجهولي الهوية من جنسيات غير عربية داخل شقة سكنية تعود إلى سيدة من الجنسية السورية.

وأضاف المتحدث أن المؤشرات الأولية تدل على أن هذه السيدة تمتهن توليد المقيمات غير النظاميات وتقوم برعاية أطفالهم في غياب أمهاتهم للعمل

وأكد أن التحقيقات مازالت قائمة، وأن الأطفال حالياً تحت الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.