تدشين “بيت شباب الأحساء الإعلامي” في هيئة صحفيي الأحساء اليوم

دوت الخليج – الأحساء:

يدشن مدير هيئة الصحفيين في الأحساء، المشرف العام على البرامج عادل بن سعد الذكر الله بمشاركة رئيس قسم الاتصال والاعلام في جامعة الملك فيصل د.عبدالعزيز بن سعود الحليبي ، فعاليات وبرامج “بيت شباب الأحساء الإعلامي”، عند الساعة الـ 8 والنصف من مساء اليوم الأربعاء الـ 12 أغسطس 2020م، لمدة 40 دقيقة، (عن بعد)، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للشباب.

بدوره أبان رئيس لجنة الإعلام، عضو هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء عدنان الغزال أن أسرة “البيت” تسعى إلى التنوع في تنفيذ الفعاليات والبرامج والورش التدريبية واللقاءات المنسجم مع تطلعات ومتطلبات كل مرحلة، وتتسم بروح الشباب الطموح، ونسعد بسماع أفكارهم الرائعة لنترجمها سريعاً إلى برامج يستفيد منها شبابنا الواعد وتنعكس ثمارها على مملكتنا وعشقنا “السعودية العظمى”، علاوة على دعم المواهب الشابة في مجال الإعلام ورفع مستوى مشاركتهم في المجال.

موضحاً أن الهدف من فكرة البيت، هو استقطاب طلاب وطالبات الإعلام والهواة وإدراجهم تحت مظلة واحدة وتقديم النشاطات والبرامج لهم، ومن أبرز برامج البيت: تنظيم لقاءات للصحافيين بغرض التعارف وتقريب وجهات النظر لخلق مزيد من الارتباط في البيت والانفتاح على الآخر، وتنظيم برامج زيارات واسعة للإعلاميين أثناء تلبيتهم لدعوة تغطية الفعاليات والأحداث بالأحساء لبناء علاقات مباشرة بهم وتعريفهم بثقافة الإنسان بالمحافظة ومعالمها وتراثها وموروثها، وتقديم أفكار مبتكرة تتوافق مع العصر وتجذب المهتمين وتخلق صدى إعلامي متميز، وسوف تقام فعالية سنوية احتفائية وتكريمية للشباب من الإعلاميين والمثقفين، والكثير من الأنشطة التي تساهم في تنمية مهارات الإعلاميين وإبراز مواهبهم، وتجعل كل منهم إعلامي متميز.

وأضافت قائد البرنامج وعضو المجلس التأسيسي لبيت شباب الأحساء الإعلامي بتول السياحي، أن “‏بيت شباب الأحساء الإعلامي”، ‏يستقطب طلاب وطالبات الإعلام والهواة في جميع المنصات الإعلامية ووسائط الإعلام الاجتماعي والذين لا تنطبق عليهم شروط عضوية هيئة الصحفيين السعوديين من المواطنين والإخوة العرب والوافدين الذين يتحدثون لغات أجنبية من أجل جيل إعلامي صاعد بتميز، وكذلك من بين برامج “البيت”، تقديم الأبحاث والدراسات والتقارير والأخبار الصحفية وجميع المتابعات المتعلقة بفعاليات ونشاطات الهيئة و البيت، ومتابعة جلب خصومات وبرامج ترفيهية للأعضاء وعائلاتهم وإصدار دليل رقمي لذلك للإعلاميين وأعضاء (البيت)، واستقطاب كبار الشخصيات التي تزور الأحساء واستضافتها في فعاليات خاصة بالبيت، وتنفيذ ملتقى دوري “ربع سنوي” للإعلاميين، وإصدار التقارير الدورية حول الصحافة والمنصات الإعلامية في الأحساء في مجال الإعلام، وإصدار نشرات دورية رقمية عن ما تحقق من خطة تنفيذ استراتيجية البيت وسبل تحقيقها.

وأشار نائب قائد البرنامج، عضو المجلس التأسيسي لبيت شباب الأحساء الإعلامي عبدالله الشعيب، إلى أن البيت، يسعى إلى تعزيز الصورة الذهنية والهوية الوطنية الإيجابية لوطننا، تنظيم لقاءات شهرية مع قيادات الصف الثاني في القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الغير ربحية، وتنظيم حلقات نقاش وتدريبات مهنية لطلاب وطالبات الإعلام وهواة الإعلام في جميع المنصات الإعلامية، والتواصل مع الإعلاميين الشباب وتوطيد العلاقة معهم، واستضافة اللقاءات الدورية، واستضافة الفعاليات والبرامج الرئيسية لنشاطاتهم التي تتوافق مع أهداف هيئة الصحفيين السعوديين، والمبادرة بالتواصل مع المؤسسات الغير ربحية لتبني حملاتهم الإعلامية من خلال قيادة مراكز إعلامية دائمة أو مؤقتة وفق عقود تطوعية تنظم العلاقة بين القطاع وهيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء.