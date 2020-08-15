عاجل جازان.. إحباط محاولة تهريب (50) كيلوجراماً من مادة الحشيش مخبأة داخل تجويف في صندوق مركبة..

دوت الخليج – جازان: تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب (50) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل تجويف في صندوق مركبة، وذلك بمركز عمود الريث.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم القبض على المتورط بها، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزته إلى جهة الاختصاص.

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