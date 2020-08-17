الفيصل ونائبه يستقبلون قائد قوة الأمن الخاصة في مقر الإمارة بجدة

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سلوى المري – جدة:
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان ، في مقر الإمارة بجدة اليوم (الإثنين )، قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بالمنطقة المُعين حديثا العميد ركن فهد السبيعي .
وهنأ الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن سلطان، اللواء ركن السبيعي ، بمناسبة تعيينه، سائلين الله له التوفيق في مهمات عمله.
فيما أعرب قائد قوة الأمن الخاصة الثانية بالمنطقة، عن شكره وتقديره، لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، مؤكداً أنه سيبذل المزيد من الجهود لتحقيق الآمال والتطلعات.
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