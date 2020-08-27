تجمع المدينة المنورة الصحي يدشن عيادة الصحة المهنية

دوت الخليج – واس دشن رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمود اليماني اليوم عيادة الصحة المهنية للتجمع الصحي، والتي تشمل فحوصات ما قبل التوظيف واللياقة للعمل، والفحص الدوري السنوي للعاملين، إضافة إلى التطعيمات المهنية الدورية، وإصابات العمل والتأهيل المهني، والوقاية من الأمراض المهنية والحد من انتشارها .

وبين مدير إدارة الصحة المهنية الدكتور عمار الرديعان بأن العيادة تشمل أيضاً التدريب ونشر الوعي عن الصحة المهنية وبرامج السعادة الوظيفية، وكذلك تشخيص وعلاج ومتابعة الحالات الطبية المختلفة، أو تحويلها للمتخصصين في حالة المضاعفات، والتصديق ومراجعة الإجازات المرضية للعاملين .

ولفت الرديعان بأن إنشاء العيادة يأتي ضمن إطار اهتمام التجمع الصحي بالمدينة المنورة بمنسوبيه كافة والبيئة المحيطة بهم كجزء من مبادرات نموذج الرعاية الصحية الجديد، ومنها الصحة في أماكن العمل.

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