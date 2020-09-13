جمعية البيئة السعودية sens وحملة استنشاق الحياة

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جدة – محمد الرايقي
ضمن برامج وفعاليات جمعية البيئة السعودية تم مساء الجمعة 2020/9/11 انطلاق الملتقى الافتراضي الأول للمشاركة في حملة استنشاق الحياة والذي كان بعنوان الصناعة وجودة الهواء .
بدأ الملتقى بكلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو راس تحدثت عن فوز استراتيجية الحج والعمرة الخضراء بجائزة التميز الإبداعي البيئي ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي ١٤٤١ الذي أعلنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، ثم ورقة عمل للمهندس ابن عوف نصري عبدالوهاب بعنوان أثر الصناعة على جودة الهواء وورقة عمل للمهندس ثروت محمد نور بعنوان زيادة توعية المجتمع عن مخاطر تلوث الهواء وورقة عمل للدكتور srinivas pokkunure وورقة عمل للمهندس عبدالرحمن بن يحيى المهداوي بعنوان تقييم التأثير البيئي للتعدين وورقة عمل للمهندس محمد علي الزهراني بعنوان الملوثات وخطرها على الغلاف الجوي ، أدار الملتقى مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البيئة السعودية الأستاذ محمد الرايقي .
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