نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل تقاعدي براتب 2000 ريال فقط يصل إلى 500 ألف ريال بفترة سداد مميزة من بنك سامبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي من بنك سامبا للسعوديين والوافدين والمتقاعدين في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك سامبا لها أهمية كبيرة لدي الكثير بسبب دعم بنك سامبا لهذه التمويلات من خلال توفير شروط ميسرة لمن يرغب في الحصول علي تمويل شخصي، ويوفر بنك سامبا برامج مختلفة للتمويل من حيث المبلغ والشروط كي تتناسب مع حياة كل فرد وما يقدر علي سداده من أقساط شهرية مناسبة لرواتب المواطنين، ويقدم بنك سامبا تمويل شخصي للسعودي والوافد بدون كلفة أجل بمبلغ يصل إلى 100.000 ألف ريال، ويطرح بنك سامبا برنامج تمويلي مخصص للأفراد المتقاعدين أو للمقبلين علي التقاعد فقط سواء العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص وفق بعض الشروط الميسرة لصرف أي مبلغ قرض يرغب به العميل، ويصل مبلغ تمويل الأفراد المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية من بنك سامبا إلى مبلغ 500 ألف ريال، ويصلح تمويل المتقاعدين من بنك سامبا لجميع الأغراض الشخصية التي يرغب أي متقاعد في تحقيقها، وسوف نوضح لكم صفات وشروط الحصول علي مبلغ تمويل شخصي من بنك سامبا للمتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية.

صفات الحصول علي مبلغ تمويل شخصي من بنك سامبا للمتقاعدين

الدعم التمويلي للمتقاعدين يصل مبلغه إلى 500.000 ألف ريال كحد أقصي دون زيادة لمبالغ القروض، مع صرف أي مبلغ يحدده المتقاعد وفق شروط الرقابة الإسلامية لجميع المبالغ دون استثناء لجميع العملاء المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية.

التمويل للمتقاعدين يتم سداد أقساطه علي فترة زمنية يحددها العميل مع بنك سامبا وتصل إلى 60 شهر فقط من بداية تحويل مبلغ القرض إلى حساب العميل البنكي بأي فرع من فروع من بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية.

الحصول علي موافقات فورية خلال وقت محدود وتحويل سريع للمبالغ للمتقاعدين علي الحسابات الشخصية لهم، كما يمكن شراء المديونية الخاصة بالعميل وتحويلها وفق الاتفاق مع بنك سامبا.

ويمكن الحصول علي قرض أخر تكميلي في حالة الرغبة بعد أن يقوم المتقاعد بدفع 20% فقط من القرض الأول، والحصول علي مبلغ تمويل أخر وفق رغبة كل عميل.

ضوابط يجب توافرها حتي يتم صرف تمويل شخصي للمتقاعدين

يعد تمويل المتقاعدين من بنك سامبا من أفضل التمويلات التي يتم منحها للجميع ولكن وفق شروط، بنك سامبا يسمح للمتقاعدين بالمملكة الذين يزيد عمرهم عن 40 عام بالحصول علي التمويل وفق المبالغ المحددة من بنك سامبا، بالإضافة إلى أن يكون الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه المتقاعد شهرياً لا يقل عن 2000 ريال سعودي، بالإضافة إلى أن يكون المتقاعد أحد المشتركين بالمؤسسة العامة للتقاعد أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

طريقة حساب التمويل الشخصي للمتقاعدين من مصرف سامبا

يوفر سامبا طريقة إلكترونية سريعة من أجل حساب التمويل الشخصي من حيث القيمة والقسط عبر حاسبة التمويل الشخصي للقروض الشخصية، ويتم ذلك من خلال الدخول علي الموقع التالي: حاسبة القروض.

وبعد الدخول إلى حاسبة القروض يقوم كل متقاعد بتحديد مقدار المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه كتمويل من بنك سامبا، بالإضافة إلى تحديد عدد الأقساط الشهرية التي سيلتزم العميل بدفعها شهرياً، مع تسجيل كافة البيانات الخاصة بنموذج الحاسبة والضغط علي حساب التمويل.