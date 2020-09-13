نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي فوري بدون هامش ربح ورسوم إدارية لدى بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي فوري بدون هامش ربح وبدون رسوم إدارية لدى بنك الرياض ويعتير بنك الرياض من أكبر البنوك بالمملكة حيث يقدم بنك الرياض التمويل التعليمي وذلك لتقسيط الرسوم المدرسية والجامعات الأهلية داخل السعودية ويتميز هذا التمويل لدى بنك الرياض أنه بدون رسوم إدارية وبدون هامش ربح وذلك طبقاً للاتفاقيات الخاصة مع تلك الجهات التعليمية ويعتبر هذا التمويل ضمن أنواع التمويل الشخصي المختلفة وسوف نتعرف في هذا المقال أهم مزايا التمويل الشخصي الفوري وشروط الحصول عليه وطريقة الحصول على التمويل

مزايا التمويل الشخصي

التمويل التعليمي لتقسيط الرسوم الدراسية لدى المدارس والجامعات لدى بنك الرياض بالمملكة له العديد من المميزات وهي كما يلي

يتميز هذا التمويل بأنه تمويل متوافق مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية

يتميز هذا التمويل بأنه تمويل بدون رسوم إدارية

يتميز هذا التمويل بأنه تمويل بدون هامش ربح

يتميز هذا التمويل بسرعة فى الإجراءات

يتميز هذا التمويل بفترات سداد تبدأ من 6أشهر إلى 12شهراً

يتميز هذا التمويل بأنه لا يقل عن 10آلاف ريال سعودي وحتى 150ألف ريال سعودي

يتميز هذا التمويل بإمكانية تسديد الرسوم التعليم لغير الأبناء

يتم أعفاء الورثة من المبالغ المطلوبه فى حالة الوفاه

شروط الحصول على التمويل

فقد حدد بنك الرياض أحكام وضوابط لكي يتمكن العميل المتقدم للحصول على التمويل فلابد من توافر تلك الضوابط وهي كما يلي

هذا التمويل الشخصي الفوري مسموح للعملاء السعوديين

يشترط إلا يقل عمر المتقدم عن 18عام

يشترط أن يكون صافي راتب العميل لا يقل عن 8000 ريال سعودي

يشترط أن يتم إيداع راتب العميل المتقدم للحصول على التمويل الشخصي الفوري لدى بنك الرياض من خلال نظام سريع

يشترط أن تكون الشركة معتمدة لدى بنك الرياض

ويتم تطبيق جميع الأحكام والشروط المحدده

طريقة الحصول على التمويل الشخصي الفوري

يمكن الآن الحصول علي التمويل الشخصي الفوري من خلال مجموعة سهلة جداً من الخطوات وسوف تحصل على الموافقة الفورية والطريقة هي كما يلي

يتم الدخول على المواقع الإلكتروني الرسمي لبنك الرياض يتم ملئ جميع بيانات الطلب ثم ارسال الطلب

خدمة عملاء بنك الرياض

خدمة عملاء بنك الرياض لتلقى جميع استفساراتكم وأى تعليقات او شكاوي من خلال الرقم 00966920002470