“بنك التنمية الاجتماعية” يقدم 1.2 مليار ريال تمويلات لـ85 ألف أسرة منتجة

بلادي – الرياض : قال بنك التنمية الاجتماعية إنه موّل 85 ألف أسرة منتجة، بـ 1.2 مليار ريال، حتى منتصف العام الجاري من خلال الجمعيات التنموية، وشركاء التمويل متناهي الصغر في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح البنك أن التمويلات بعضها تمثل في شكل قروض ميسرة تتناسب مع مراحل نمو أنشطة الأسر، وبناء القدرات والتدريب، وإنفاذ المنتجات للأسواق وتخصيص حاضنات الأعمال وغيرها.

وأشار إلى إطلاقه مؤخراً المنصة الوطنية للأسر المنتجة، وأنه أتاح من خلالها العديد من البرامج الادخارية، استفاد منها حتى الآن 42 ألف مدخر بمبالغ تفوق 120 مليون ريال.

وأبان أن إجمالي عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي قدمها البنك يصل إلى 50 ألف مستفيد، 7 آلاف منهم تم تدريبهم خلال العام الحالي.

وذكر أنه مكّن أكثر من 430 أسرة من تشغيل المقاصف المدرسية في أغلب المناطق، وذلك بالاتفاق مع وزارة التعليم والجهات الحكومية ذات العلاقة، ويجري العمل للتوسع في البرنامج.

وفيما يتصل بجائحة كورونا، لفت إلى أنه أطلق 3 مبادرات، تمثلت الأولى في تأجيل السداد، حيث استفادت منها 30 ألف أسرة، والثانية مبادرة إنتاج الوجبات المجانية حيث تم إنتاج أكثر من 100 ألف وجبة تم تقديمها لسكان الأحياء المغلقة، والثالثة مبادرة إنتاج الكمامات القماشية حيث تم انتاج ما يزيد على مليون كمامة ساهمت بشكل جيد في تشغيل العديد من الأسر.