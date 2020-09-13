“صحة الرياض” تعلن تفعيل عيادات الكلى في 6 مستشفيات.. وتجهيز أخرى قريبا

بلادي – الرياض : أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض تفعيل عيادات الكلى في برنامج “موعد” وذلك في 6 مستشفيات.
وأوضحت أن المستشفيات شملت: مستشفى القويعية، ومستشفى وادي الدواسر، ومستشفى ضرماء، ومستشفى الأفلاج، والمزاحمية، إضافةً إلى مستشفى الدوادمي العام.
وأشارت إلى أن العمل جار لإنشاء وحدة كلى جديدة في مستشفى الأفلاج بسعة سريرية أكبر من الوحدة الحالية، كما تم الانتهاء من مبنى وحدة الكلى في مستشفى الحريق وفي انتظار التجهيز.
ولفتت صحة الرياض إلى أنه تم الانتهاء كذلك من مبنى وحدة الكلى في مستشفى شقراء العام بسعة سريرية بلغت 30 سريراً بدلاً عن السعة الحالية والبالغة 7 أسرة، وكذلك العمل على تأمين الأجهزة والكوادر الطبية لتشغيل هذه الوحدة التخصصية.
وذكرت أنه تم خلال العام 1441هـ دعم كل من مستشفى رويضة العرض، ومستشفى حوطة سدير، ومستشفى رماح باستشاريي كلى للعمل في هذه المستشفيات.
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