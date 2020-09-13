المؤسسة العامة للري تشارك في ملتقى مشروع تعظيم استخدام المياه المجددة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة – جاسم العبود شاركت المؤسسة العامة للري اليوم الأحد الموافق 25 محرم 1442هـ في ملتقى استطلاع أراء المهتمين بتطوير مشروع تعظيم استخدام المياه المجددة المقام في المدينة المنورة بحضور نائب الرئيس للعمليات بالمؤسسة العامة للري سعادة المهندس / عبدالعزيز الرشود.

حيث افتتح الملتقى / سعادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ــ الأستاذ عبدالرحمن الزغبي، بمشاركة نخبه من المختصين والمهتمين.

كما قدمت المؤسسة العامة للري عرض بعنوان (الاستخدام الآمن للمياه المجددة في أغراض الري الزراعي) كذلك شاركت وكالة الشؤون الاقتصادية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بعرض آخر بعنوان (استطلاع آراء المهتمين بتطوير مشروع تعظيم استخدام المياه المجددة من محطة المدينة المنورة)

وقد تم في الملتقى إقامة جلسة تفاعلية أدارها سعادة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وبمشاركة ممثلين من قطاعات المياه للشركة السعودية لشركات المياه والمؤسسة العامة للري وشركة المياه الوطنية ووكالة المياه بوزارة البيئة والمياه الزراعية.

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