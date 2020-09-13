نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الاهلي تداول | خطوات فتح محفظة استثمارية وكيفية التداول في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الاهلي تداول ، وكيفية فتح محفظة استثمارية لدى بنك الأهلي، حيث تُعتبر منصة الأهلي للتداول من أهم المنصات التي تهتم بالاستثمار الإلكتروني في السوق السعودية، لذلك قد اتجه عدد كبير من عملاء بنك الأهلي إلى التسجيل في منصة الأهلي لتحقيق الربح المالي من عملية التداول، وتتميز تلك المنصة عن غيرها بالسهولة مع توفير النصائح التي تُحقق لك أقصى قيمة ربحية من الأسهم التي تتداول فيها.

الاهلي تداول

نظراً لتطور السوق السعودية في الفترة الأخيرة، وزيادة نسبة قيمة الأسهم الربحية، فنجد أن البنك قد وفر عدد من الخدمات التي يتميز بها عن غيره كفتح محفظة استثمارية دون الذهاب إلى أفرع البنك، كما يمكنك التسجيل في البنك الاهلي تداول من خلال المنصة بكل سهولة.

يوفر البنك الأهلي لعملاءه منصة الأهلي للتداول، ليكون سهلاً عليهم من مزاولة عمليات التداول في أي وقت وذلك من خلال المنصة الإلكترونية، أو تطبيق كابيتال الخاص ببنك الأهلي.

فتح محفظة استثمارية لدى بنك الأهلي

قبل البدء في مزاولة خدمة البنك الاهلي تداول ، يجب أولاً امتلاك محفظة استثمارية يتم من خلالها شراء الأسهم الاستثمارية ثم تقوم بطرح تلك الأسهم مرةً أُخرى للبيع، ولذلك يجب امتلاك حساب جارٍ لدى بنك الأهلي، لتتمكن من فتح ذلك الحساب الاستثماري.

خطوات فتح المحفظة الاستثمارية بنك الأهلي:

أولاً، قم بالدخول إلى الأهلي كابيتال.

قم بالضغط على “متابعة” الموجودة أسفل الصفحة.

تظهر لك اتفاقية السياسة والشروط الخاصة بفتح الحساب الاستثماري، بعد قراءتها قم بالضغط على”موافق”.

بعد ذلك قم باختيار طريقة التسجيل، إما عن طريق الصراف الآلي، أ, رقم هاتف الخاص بحسابك على بنك الأهلي.

قم بكتابة كلمة السر، قم اضغط “متابعة”.

يظهر بعد ذلك فورم بيانات التي يجب ملأها، لاستكمال عملية التسجيل.

البيانات التي يجب ملأها في فورم البيانات

أولاً بيانات التخطيط البياني الذي يوضح الدخل الشهري.

قم بتوفير معلومات عن تفاصيل القيم، والمعلومات المالية، وبعد الانتهاء من كل خطوة، قم بالضغط على “استعراض”.

في نهاية الأمر، اضغط على “إرسال التغيرات”

وبعد قبول طلب التسجيل في البنك الاهلي تداول ، يتم استلام رسالة نصية على الهاتف الخاص بك لاستلام رقم المحفظة، وبعد ذلك سنقوم بالتسجيل في الأهلي تداول.

التسجيل في الاهلي تداول

هناك عدد من الخطوات ليتم تسجيلك على البنك الاهلي تداول ، لتتمكم بعدها من ممارسة التداول الإلكتروني، وتلك الخطوات هي:

أولاً، يتم الدخول إلى منصة الأهلي. تظهر لك واجهة المستخدم، وقم بالضغط على “التسجيل في السوق السعودية”. قم بالضغط على”استمرار”. يتم إدخال رقم السجل المدني الخاص بك، وكذلك رقم المحفظة التي قمت بإنشائها، ثم اضغط”التالي”. يتم استلام كود التفعيل على هاتفك الجوال، فقم بكتابة الرقم ثم اضغط “موافق”. قم بكتابة اسم مستخدم خاص بك، وكذلك كلمة مرور جديدة، ثم اضغط على “تحميل”. يتم إنزال ملف pdf يحتوي على اسم المستخدم، وكلمة السر الخاصة بحسابك.

وبذلك تكون لك المقدرة على التسجيل في البنك الاهلي تداول ، وكذلك يمكنك استخدام تطبيق الأهلي كابيتال، لتتم عمليات التداول من خلاله.

كما يتوفر على بنك الراجحي إمكانية التداول في الراجحي المالية، وممارسة عمليات التداول لعملاء مصرف الراجحي.

طريقة تحديث محفظة الاهلي تداول

أحياناً يلجأ العميل لتغير بعض المعلومات على محفظته الاستثمارية، أو تحديث بياناته، وتلك العملية تتم كالتالي:

يتم تسجيل الدخول إلي البنك الاهلي تداول. قم باختيار الدخول على “منصة التداول”. قم بالذهاب إلى “الإعدادات”. قم بحديث البيانات التي تريد تغيرها. بعد الانتهاء، قم بالضغط على “تم”.

كما يمكنك الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك، مثل كشف حساب شهري، أو نصائح لتحقيق أقصي قيمة ربحية من الأسهم الاستثمارية، ومعرفة أفضة القطاعات المتاحة للتداول حسب السوق السعودية.

تطبيق الاهلي كابيتال

حرص البنك الأهلي على تقديم عملية التداول للعملاء في صورة سهلة في التعامل مع عمليات الشراء، والبيع للأسهم، لذلك قام بتوفير تطبيق للهواتف الذكية ليتمكن العملاء من خلاله ممارسة التداول في أي وقت، وأي مكان.

ويمكنك تحميله كالتالي:

وبعد تحميل التطبيق، يمكننا تقديم طريقة شراء الأسهم من خلال هذا التطبيق بكل سهولة.

طريقة شراء اسهم من الاهلي تداول

بعد التعرف على كيفية التسجيل في البنك الاهلي تداول ، تأتي المرحلة الأهم، وهي كيفية شراء الأسهم الاستثمارية، وطريقة بيعها في السوق السعودية بأكبر قيمة ربحية من هذه الأسهم، والخطوات كالتالي:

قم بتسجيل الدخول في الأهلي تداول. قم باختيار “قطاعات”، لتحدد القطاع الذي تهتم بالتداول فيه. عند اختيار سهم مُحدد، وتريد شراءه، قم بالضغط على السهم ثم اضغط على”اختر”. قم بتحديد كمية الأسهم التي تريد شراءها. قم بالضغط على الأمر”شراء”.

رقم الاهلي تداول

يوفر البنك الاهلي تداول ، خدمة التواصل عن طريق رقم الساخن 920000232 ، لتتمكن من الحصول على عدد من الخدمات منها:

يمكنك تنفيذ أوامر الشراء والبيع.

الحصول على آخر أخبار الأسهم، والسوق السعودية بشكل عام.

يمكنك متابعة أخبار الأسعار لشركات مُحددة.

الحصول على ملخص نشاطاتك على المحفظة.

التعرف على آخر 20 عملية قمت بها.

الرسوم والعمولات لعمليات التداول

يوجد رسوم اشترك في خدمة معلومات السوق، وكذلك الأسعار الفورية، والتي تبلغ رسومها حوالي 150 ريال سنوياً، مع العلم بأنه لا يُشترط وجود حد أدني للرصيد.

كما تبلغ الرسوم المالية لعملية التداول للسوق المالية حوالي 0.155 في الصفقة الواحدة.

خدمات الاهلي تداول

تتميز منصة الأهلي للتداول بعدد من الخدمات التي تُسهل على العميل عملية التداول، وكذلك تُمكنه من اختيار الأسهم حتمية الربح، وتلك الخدمات هي:

توفر منصة التداول جميع المعلومات الخاصة بالقطاع الذي تُريد التداول فيه.

يتم ظهور رسومات بيانية لتوفير المعلومات عن السهم الذي تنوي شراءه.

توفير خبراء في السوق المالية، لتقديم المساعدات، والنصائح الخاصة بتحقيق قيمة ربحية قصوى من السهم الذي تمتلكه.

وجود التوقعات المستقبلية لعدد كبير من الأسهم، مع توضيح أي تلك الأسهم يمكنك الاستثمار فيه، بدون أي مجازفة.

وفي نهاية هذا المقال، يكون قد تمكنا من معرفة كيفية التسجيل في البنك الاهلي تداول ، مع توفير الخدمات الخاصة بتلك الخدمة، وكذلك طرية الحصول على محفظة استثمارية، لتتمكن من ممارسة عمليات التداول.