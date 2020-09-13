نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الحج السعودي: نعمل مع القطاع الخاص لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في المقال التالي
وأضاف أن ذلك سيمكنهم من قضاء أسعد الأوقات طيلة فترة بقائهم وتجولهم في المملكة وحتى وصولهم إلى بلادهم سالمين آمنين بإذن الله.
وتابع في تصريحات له أن الوزارة تعمل على زيادة شراكاتها الاستراتيجية لمواكبة التحول المؤسسي في قطاع الحج والعمرة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز صناعة الضيافة السعودية التي تتوافق مع أفضل المقاييس العالمية.
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