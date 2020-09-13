نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تأجير السيارة المنتهي بالتمليك وشروطها بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تأجير السيارة المنتهي بالتمليك ، نظام تأجير السيارة المنتهي بالملكية، هو أحد أنظمة التمويل، وفيها يقوم البنك أو أية شركة متخصصة بالسيارات، بشراء أي نوع من السيارات، وتبقى في ملكيته، ثم يؤجرها للعميل، في مقابل مبلغ مالي شهري، وعقب انتهاء فترة العقد، يتم تحويل ونقل ملكية السيارة إلى العميل، عقب سداد كافة المستحقات التي ورد ذكرها داخل بنود العقد.

طريقة تأجير السيارة المنتهي بالتمليك

في هذه الطريقة لشراء السيارة، قد يُسمى البنك أو الممول أيًا كانت هويته (قد يكون شركة)، باسم المفوض لأنه يقوم بتفويض المستأجر للسيارة، بقيادتها واستخدامها إلى حين إتمام سداد ثمنهاعلى دفعات، مقررة داخل بنود عقد بين الطرفين، ثم يتم نقل ملكيتها إلى المستأجر، وفي حال رغب المستأجر تأجير السيارة مرة أخرى، إلى شخص آخر غيره، فإنه يلجأ إلى الممول الأساسي، للتعرف على الشروط وطريقة التمويل، والرسوم المستحقة والتأكد من إتمام سداد الدفعات كاملة.

تتم أغلب خدمات السيارات من خلال منصة أبشر الإلكترونية، مثل نقل ملكية السيارة إلكترونيا، والاستعلام عن تأمين النقل الخاص، وغيرها من الخدمات المهمة، ولكن في حالة تفويض قيادة سيارة مؤجرة منتهي بالتمليك، يجب أن تتم الإجراءات عبر زيارة مباشرة للبنك، أو للجهة الممولة.

التأجير التمويلي للسيارات

التأجير التمويلي هو اتفاق بين طرفين، يعرف باسم الإيجار ويتم من خلاله استخدام السلعة أو الشيء المؤجر، خلال فترة زمنية محددة بالعقد، مقابل مبلغ مالي يتم سداده على دفعات دورية، وهو يمنح للمستأجر الحق في استخدام الأصول الموجودة لدى المالك.

مزايا تأجير المركبة المنتهية بالتمليك

طريقة تأجير السيارة المنتهي بالتمليك، هي طريقة مُثلى إذا كانت ظروفك وأوضاعك المالية، لا تسمح لك بسداد ثمن السيارة دفعة واحدة، فهي تتيح لك سداد قسط شهري لتؤول بعدها الملكية إليك، وهي الطريقة المُثلى التي يفضلها الكثيرون بالفعل داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لما لها من مزايا متعددة كما يلي:

تصل مدة التمويل إلى خمسة أعوام، في حال عدم تجاوزك سن التقاعد. في حال تجاوزك سن التقاعد، تتقلص فترة التمويل قليلًا عند سداد الدفعة الأخيرة. المركبة مؤمنة طيلة فترة التعاقد. يتميز القسط بأنه منخفض. يمكنك إعادة السيارة إلى مالكها، في حال تغير الظروف وعدم استطاعتك سداد الأقساط.

سلبيات تأجير السيارة المنتهي بالتمليك

لكل شيء وجهان، وطريقة تأجير سيارة منتهي بالتمليك، على الرغم من مزاياها المتعددة إلا أنها تمتلك بضعة سلبيات، يجب عليك الانتباه لها، وهي كالتالي:

سعر السيارة مرتفع مقارنة بشراء السيارة بطريقة الكاش؛ والسبب في ذلك هو نسبة الربح ونسبة التأمين، وهي متفاوتى من شركة أو من ممول إلى آخر.

في حال عدم الالتزام بسداد الأقساط المتفق عليها بالعقد، قد يتم سحب السيارة من المستأجر.

في حال حدوث أي ضرر للسيارة، تتحمل كمستأجر تكلفة فتح ملف تأمين السيارة.

رسوم إيجار سيارة منتهي بالتمليك

يتم سداد الدفعة الأولى من الإيجار، عن طريق البنك المحول إليه راتبك، فإذا كان راتبك محول إلى مصرف الراجحي، فلن تحتاج إلى سداد الدفعة الأولى للإيجار، وفي حال كان راتبك محولًا إلى أي مصرف آخر داخل المملكة، فسوف تودع في حساب الملك 10% من قيمة الإيجار كدفعة أولى، والتي يتم تحديدها مع المالك وفقًا لنوع السيارة وإجمالي راتبك الشهري، في حين تكون الدفعة الأخيرة، ذات نسبة أعلى لتقليل حجم الإيجار الشهري، وتبلغ نسبتها 25% إلى 30% من سعر السيارة المؤجرة.

شروط قيادة سيارة إيجار منتهي بالتمليك

هناك عددًا من الشروط، التي يجب أن يستوفيها من يرغب في قيادة سيارة إيجار منتهية بالتمليك، وهذه الشروط هي: