الإمارت.. الطوارئ والأزمات بأبوظبي تؤكد إلزامية إجراء فحص كورونا قبل دخول الإمارة

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أحمد جودة - القاهرة - أهابت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بجميع القادمين إلى الإمارة التعاون والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة. وأكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلزامية إجراء فحص مسحة الأنف PCR في اليوم السادس من دخول الإمارة، حرصاً على صحة وسلامة المجتمع.

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