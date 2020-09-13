نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي مباشر للأفراد 1442 أونلاين Al Rajhi Bank خطوات فتح حساب جاري بالموقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي مباشر للأفراد 1442 Al Rajhi Bank من المصارف التي تقدم خدمات عديدة للأفراد، ومن خلال موقع البنك عبر النت يمكنكم فتح حساب والقيام بكافة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد وكذلك خصصت موقع مباشر للشركات، ويقدم لكم موقع ثقفني كيفية التسجيل في الخدمات الالكترونية، والتيسيرات عبر تطبيق الراجحي الجديد للهواتف.

مصرف الراجحي مباشر للأفراد 1442 Al Rajhi Bank

بسهولة يتم القيام بـ خطوات فتح حساب جاري مصرف الراجحي مباشر للأفراد أونلاين بدون الذهاب لفروع المصرف، وأنت بمنزلك يتم كافة الخدمات إلكترونياً، حيث يتم من خلاله إدارة أموالك بفاعليه وأمان، وفي أي وقت يمكنك إدارة حسابك والقيام بكافة الخدمات المتاحة للحساب الجاري، فيمكنك تحويل أموال، أو إصدار بطاقة الصراف الآلي (مدى)، وغيرها من الخدمات.

خطوات فتح حساب جاري مصر الراجحي مباشر

يتم تقديم طلب من خلال الدخول على رابط مصرف الراجحي أونلاين، الذي يتم من هذه الصفحة بخطوات بسيطة الحصول على حساب مصرفي مباشر الراجحي، بمجرد إكمال النموذج المخصص لفتح الحساب، كما يظهر بالصفحة من بيانات مطلوب تعبئتها وهي الصورة التالية:

يتطلب بداية لفتح الحساب الجاري الموافقة على الشروط والأحكام التي سنوضحها فيما بعد، ثم تعبئة النموذج والبيانات المطلوبة به السابق وهي:

التأشير على الموافق على الأحكام والشروط الخاصة بفتح حساب مصر الكترونياً

اختيار الجنسية

كتابة نوع الهوية

ثم رقم الهوية/ أو الإقامة

رقم الجوال ( وسيرسل رمز التحقق على الهاتف المسجل)

اللقب

البريد الالكتروني

تحديد أقصى مبلغ متوفر لعملية واحدة في الشهر (اختيار من السهم)

وضع الدخل الشهر (اختيار من السهم)

ثم كتابة الرمز الظاهر بالصورة

ثم التالي

واستكمال بيانات التسجيل لإنشاء حساب جاري أونلاين.

شروط فتح حساب مصرف الراجحي للأفراد

يتم فتح حساب جاري من عمر 15 إلى 18 عام لعدد محدود ضمن البيئة التجريبية لمؤسسة النقد العربي السعودي.

يتم فتح الحساب الجاري لمن بلغ أكثر من 15 عام

لابد من توافر بطاقة هوية وطنية سارية

إقرار العميل بأهليته للتصرفات القانونية، وكامل قواه العقلية.

يجب من وضع عنوانا البريد الوطني والبريد السعودي صحيحين

عملية فتح حساب جاري لابد تمامها في ذات الوقت لعدم توافر عملية حفظ ومتابعة

لابد للعميل أن يكون سبق وسجل في منصة ابشر لتوثيق معلومات الحساب المصرفي

رقم الهاتف المسجل لابد أن يكون يتبع أحد مزودي الخدمة بالمملكة

إقرار العميل بعدم شغله منصب سياسي، ولا أحد من أقاربه بالدرجة الأولى

ولابد للإطلاع على الأحكام الخاصة بفتح حساب مصرفي من خلال الخدمة الالكترونية، ونوضح أنه لا يستطيع العميل بعد فتح الحساب الجاري في مصرف الراجحي للأفراد من الحصول على دفتر شيكات أو البطاقات الائتمانية إلا بعد إضافة التواقيع بالذهاب لأحد فروع المصرف.