نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احسب الآن تمويلك وقسطك الشهري إلكترونياً عبر حاسبة التمويل بمصرف الراجحي للسعودي والوافد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعي جميع البنوك داخل المملكة العربية السعودية الي تقنين جميع الخدمات المصرفية داخل المملكة لتكون إلكترونياً دون الذهاب الي البنك أو مقر المصرف لإنهاء المعاملة التي يرغب بها العميل، وذلك استناداً الي تفعيل رؤية قيادة المملكة الاقتصادية حتي عام 2030 التي تفيد بتطوير جميع المجالات داخل المملكة ومنها الخدمات الإلكترونية أيضاً، ويعد مصرف الراجحي أحد أهم مصارف المملكة العربية السعودية التي تطبق جميع خدماتها إلكترونياً لتسهيل جميع الخدمات علي العميل من المنزل دون الذهاب الي مقر المصرف، ومن أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي هو التمويل الشخصي السريع لجميع المواطنين بالمملكة سواء عميل تابع الي مصرف الراجحي أو عميل جديد، بالإضافة الي خدمة حاسبة التمويل الشخصي للأفراد السعوديين وغير السعوديين لحساب قيمة التمويل والقسط الشهري، ويتم حساب قيمة التمويل سواء كان تمويل نقدي أو تمويل عقاري، وسوف نوضح لكم كيفية استخدام حاسبة تمويل مصرف الراجحي.

مميزات الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي للسعودي والوافد

راتب العميل ثابت للسعودي والمقيم بحيث لا يقل عن 2000 ريال فقط.

التمويل يصرف فوراً عند تقديم طلب تمويل شخصي الي مصرف الراجحي.

يتم سداد مبلغ التمويل الذي يحصل عليه السعودي أو الوافد يتم سداده علي فترة 5 سنوات.

تصل المبالغ المالية للتمويل النقدي من الراجحي الي 2 مليون ريال حسب حاجة العميل.

لا يتم فرض شرط تحويل الراتب للحصول علي أي تمويل مالي من مصرف الراجحي.

جميع التمويلات من مصرف الراجحي لها موافقة إسلامية عند صرفها للجميع.

طريقة استخدام حاسبة التمويل الشخصي بمصرف الراجحي للسعودي والوافد

مصرف الراجحي هو أحد أكبر المصارف الكبري التي تحرص علي توفير الراحة لجميع عملائها الحاليين والعملاء الجدد، ويوفر حاسبة إلكترونية من أجل حساب قيمة التمويلات الشخصية من مصرف الراجحي وتتم كالتالي:

يتم الدخول علي رابط مصرف الراجحي الإلكتروني التالي: حاسبة. تحديد الجنسية سواء سعودي أو أي جنسية مختلفة أخري. تحديد نوع القطاع الذي يعمل به العميل سواء قطاع حكومي أ وخاص، أو قطاع شبه حكومي، أو قطاع عسكري. تحديد الراتب الشخص الذي يحصل عليه العميل شهرياً من جهة العمل التابع لها. كتابة أي استقطاعات شهرية يلتزم العميل بسدادها شهرياً. الضغط علي حساب قيمة التمويل.

وتعد حاسبة التمويل الإلكترونية بمصرف الراجحي من أهم الخدمات الإلكترونية التي يلجأ لها كل مواطن سعودي وكل وافد للتعرف علي قيمة التمويل الذي سيحصل عليه.