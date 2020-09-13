نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يستقبل طلبات الاعتراض دعم الدفعة 34 شهر سبتمبر بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال طلبات الاعتراض لدعم الدفعة 34 شهر سبتمبر، حيث يبدأ البرنامج في استقبال طلبات الاعتراض بعد مرور خمس أيام بعد عملية الإيداع في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، وقد استقبلت خدمة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” العديد من التساؤلات والاستفسارات التي تم طرحها للاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا خطوات تقديم طلبات الاعتراض، وتفاصيل الدفعة 34 شهر سبتمبر.

تفاصيل الدفعة 34 شهر سبتمبر:

شهد يوم الخميس إيداع دعم الدفعة 34 شهر سبتمبر حيث وصل إجمالي دعم الدفعة 34 1.9 مليار ريال سعودي مبالغ دعم المستحقين، ووصل إجمالي تعويضات الدفعات السابقة 18.5 مليون ريال سعودي، ووصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 10.7 مليون تابع ومستفيد، وقد وصل نسبة من استفادوا من الحصول على الدعم 78%.

خطوات تقديم طلبات الاعتراض:

يبدأ برنامج حساب المواطن في استقبال طلبات الاعتراض خلال ساعات قليلة، علماً بأنه حتى هذه اللحظة يتم فحص كافة الطلبات المقدمة من قبل المستفيدين من البرنامج ومراجعة الطلبات المقدمة وفحص الحسابات البنكية للتأكد من صحة الطلب المقدم، وينتظر الكثير من المستفيدين لحظة استقبال الطلبات الخاصة بالاعتراض ليتم تقديم الطلب، ونوضح من خلال هذا المقال خطوات تقديم طلبات الاعتراض:

الدخول على حساب المواطن

الضغط على أيقونة تقديم طلبات الاعتراض

كتابة البيانات بشكل صحيح

ضرورة إرفاق مستندات تثبت صحة تقديم الطلب مع إرفاق صورة من الحساب البنكي.

الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

انتهاء الهوية الوطنية لا يؤثر على الاستفادة من الدعم:

جاء تساؤل من أحد المواطنين المستحقين المستفيدين من برنامج حساب المواطن حول انتهاء الهوية الوطنية الخاصة به لا تؤثر على الاستفادة من الدعم، حيث أوضح البرنامج أنه أن انتهاء الهوية لا تؤثر على الدعم المقدم له من البرنامج، ولكن أضاف بعض الشروط التي يستحق فيها عدم التأثير وهي في حال كنت مؤهلاً ومستحقاً ولابد أن يكون الحساب البنكي نشطاً للاستفادة من الدعم عند لحظة الإيداع لدعم الدفعة الأخيرة 34 شهر سبتمبر.