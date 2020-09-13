نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات التسجيل في موقع منصة مدرستي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في بداية العام الدراسي الجديد أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي لتصبح البوابة الإلكترونية التي تساعد كل من الطالب والمعلم في العام الدراسي 1442، وأصبحت المنصة فعالة إلكترونيا من خلال موقعها الذي يقدم للمستفدين المعلومات عن الدراسة بطريقة سهله وسريعة، وتوضيح كيفية التسجيل في الموقع بكل يسر،وجاء ذلك فعال ومهم حيث قامت الجهات المختصة بإجراء الأبحاث التي تظهر ماهية منصة مدرستي ومدي أهميتها وطرق التسجيل بيها،وقامت وزارة التعليم بالجوء إلي هذا الحل بسبب ما تتعرض له البلاد من خطر انتشار فيروس كورونا وهي تسعي دائما للحفاظ علي أمن مواطنيها وحمايتهم.

ما هي منصة مدرستي

هي عبارة عن نظام الكتروني توفره وزارة التعليم في السعودية، وتستطيع مدرستي عن طريق موقعها الإلكتروني تقديم الوجبات المدرسة والاختبارات للطلاب والتأكد من فهمهم للدورة،فهي واحدة من افضل منظومات المملكة في تطوير التعليم وذلك باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وتحتوي المنصة علي قنوات متعددة لتيسير التواصل مع أولياء الأمور .

مهام منصة مدرستي

تقوم مدرستي بعدة مهام تخدم قاعدة كبيرة من المستفدين ومن هذة المهام :

تساعد الطلاب في استكمال عملية التعليم بشكل متواصل .

تسهيل الاتصال بالأساتذة .

مساعدة أولياء الأمور في الوصول إلى الأساتذة للاطمئنان علي مستوى أبنائهم .

تسهل علي الطلاب التعليم عن بعد من خلال توفير حصص الشرح والواجبات .

تسجيل الدخول علي منصة

يجب علي الطلاب اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية التسجيل بشكل صحيح :

يجب علي الطالب تحميل تطبيق توكلنا . يجب الضغط علي بيانات منصة مدرستي عند الدخول إلي التطبيق . يجب تسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بك كالاسم الرباعي ورقم الهاتف والسن . يتم استقبال رسالة بها الرقم السري الخاص بالدخول علي حسابك بمنصة مدرستي . يجب إدخال الرقم السري ثم الضغط علي أيقونة تسجيل .

اليوم الدراسي علي منصة مدرستي

دخول الطالب علي منصة مدرستي .

قيام الطالب بتمارين الصباح اليومية .

تبعا لجدول الحصص سيتم دخول المعلم .

يقوم المعلم بشرح المادة المتخصص فيها للطلاب .

يقوم المعلم بتقديم الاختبارات للطلاب لتقيم مدي أستعاب الطلاب .

وفي النهاية نرجو نكون قد اوضحنا طريقة التسجيل علي المنصة بطريقة سهلة وبسيطة، و أبرزنا الجهود التي بذلتها المملكة في مساعدة الطلاب والمعلمين من خلال مدرستى في الحصول عل المادة التعلمية في أمان وحماية في ظل جائحة الكورونا .