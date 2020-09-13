نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد وجداول دروس الحصص علي قنوات عين في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي للتعليم عن بعد وطرق التسجيل بها إلكترونيا، بعد أطلاق منصة مدرستي الإلكترونية أصبح العديد من الطلاب والطالبات يبحثوا عن منصة التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية، حيث أن منصة مدرستي الإلكترونية تعتبر من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة أستكمالاً للتعليم عن بعد في العام الدراسي الجديد 1442 هجريا، وأكدت وزارة التعليم السعودية علي وجود برامج تدريبية لتأهيل كل المعلمين في كافة الإدارات التعليمية علي كيفية استخدام المنصة وذلك من خلال مدربين في المراكز التدريبية التابعة للإدارات، وسوف نقدم من خلال موقعنا علي كافة التفاصيل بالمنصة مدرستي التعليمية.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد إلكترونيا

إن منصة مدرستي الإلكترونية هي تكون خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة التعليم السعودية، بعد أن أثبت نظام نور نجاحه في العام الماضي وذلك كان لأول مرة يستخدم في التعليم عن بعد في السعودية، وهي منصة إلكترونية يتوفر عليها مناهج كافة المراحل الدراسية وأنشطة تعليمية وتتضمن أدوات تعليمية، وكل ذلك يساعد في أتمام عملية التعليم والتعلم، وتلك المنصة بها أيضا فصول أفتراضية وساحات نقاش تضمن عملية التفاعل بين الطلاب وكل المعلمين، وذلك بالإضافة لتوفر عليها أختبارات للمتابعة وواجبات وتوجد بنوك أسئلة واختبارات إلكترونية تقيم مستوي الطالب، كما قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن المنصة الإلكتروني مدرستي للتعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح خطوات التسجيل علي منصة مدرستي للتسجيل بها.

جداول دروس الحصص علي قنوات عين البديلة للمنصة

قامت وزارة التعليم بالإعلان علي صفحة التويتر الرسمية عن جدول دروس الحصص الخاصة بكل مرحلة دراسية علي قنوات عين التعليمية، فقنوات عين تعتبر وسيلة من ضمن الوسائل البديلة لاستمرار العملية التعليمية في أي مرحلة من ضمن المراحل التعليمية، فإن قنوات عين تقوم يوميا بالبث المباشر للدروس التعليمية في تمام الساعة (3) الثالثة عصرا ويتم إعادة إذاعته طوال اليوم، ويمكن لكل طالب أو طالبة في جميع أنحاء المملكة متابعة قنوات عين عبر ترددها علي عربسات 12437 أو متابعتها عن طريق تطبيق اليوتيوب.

آلية أعداد المعلم والمعلمة للدرس المتزامن من منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم السعودية من خلال صفحتها الرسمية علي التويتر عن طريقة إعداد درس متزامن للمعلم والمعلمة، حيث تلك الطريقة تتم من داخل منصة مدرستي باستخدام برنامج مايكروسوفت تيمز، فإن وزارة التعليم تعمل بكل جد واجتهاد لتوضيح وتسهيل كل ما يتعلق بإتمام العملية التعليمية من خلال منصة مدرستي، وذلك لتيسير أستكمال التعليم للعام الدراسي الجديد لكلا من المعلمين والطلاب.

فيديو طريقة الدخول علي منصة مدرستي من تطبيق توكلنا خطوة خطوة

آلية تفعيل حساب مايكروسوفت للتسجيل بالمنصة مدرستي

توجد طرق عديدة للتسجيل في منصة مدرستي وذلك للتعليم عن بعد لكلا من الطلاب أو المعلم أو المدير أو مشرف، ومن تلك الطرق التسجيل بحساب مايكروسوفت علي منصة مدرستي الإلكترونية، وللتسجيل بالمنصة لابد من تنفيذ تلك الخطوات كالتالي: