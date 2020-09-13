خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين

بلادي – واس: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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