الداخلية: سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا بناء على ما يتقرر لاحقًا

بلادي – الرياض : كشف البيان الصادر عن وزارة الداخلية اليوم (الأحد) بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا.
وأكد البيان أن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا، سيكون بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.
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