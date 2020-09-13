“البيئة”: 3 شركات استزراع مائي تستعد لتصدير من 10 – 15 ألف طن من الأسماك والروبيان إلى روسيا

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأحد)، عن موافقة الجهات الروسية على دخول 3 شركات سعودية للاستزراع المائي إلى السوق الروسية، وذلك ضمن الاتفاقية الموقّعة بين الوزارة ووزارة الزراعة في روسيا.

وأوضحت الوزارة بأنه يتوقع وفقاً للاتفاقية تصدير نحو 10 – 15 ألف طن من الأسماك والروبيان سنوياً بقيمة مبيعات تصل إلى 293 مليون ريال، وذلك في دول: “روسيا، بيلاروسيا، وأرمينيا، وكازخستان، وقيرغيزستان”.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة تصدير المنتجات الزراعية الغذائية والثروة الحيوانية والسمكية، واستغلال الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات، والتعاون في إجراءات الصحة النباتية والحيوانية لاستيراد وتصدير المنتجات.

كما يتعاون الطرفان لتصدير: “الحبوب، المحاصيل المتخصصة، الأعلاف الخضراء، الحيوانات الحية ومنتجات الثروة الحيوانية”، إضافةً إلى تصدير: “المنتجات الغذائية المصنعة، المنتجات السمكية والروبيان، الفاكهة، التمور”.