نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح منافذ طيران السعودية للمغادرة منها والعودة إليها .. التفاصيل الكاملة وموعد التنفيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح منافذ طيران السعودية للمغادرة منها والعودة إليها،بسبب أزمة جائحة الكورونا علقت معظم دول العالم مطاراتها لأجل غير مسمى وذلك بسبب منع أنتشار الفيروس أكثر بعد أن أنتشر بصورة كبيره في العالم وأدى إنتشاره إلى خسارة في الأرواح وضرب بإقتصاد العديد من البلاد وإتخاذ قرارات صارمة كحظر التجوال في جميع دول العالم وتقليل ساعات العمل وإقفال جميع المرافق التي تسبب التزاحم بين المواطنين وكان ذلك من 6 أشهر، وبعد أن أستقرت الأحوال وتراجع إنتشار الفيروس شيئاً فشيئاً أتخذت معظم الحكومات قراراً بعودة الحياة إلى طبيعتها وفتح منافذ الطيران مرة آخرى .

فتح منافذ طيران السعودية

أصدرت الحكومة السعودية قراراً حول فتح مجال الطيران الجوي للمغادرة من المملكة والعودة إليها وقد وافقت المملكة على البنود التالية :

أن تُفتح جميع مجالات النقل الجوي والبري والبحري وذلك بعد يوم 1 يناير 2021م، وسيتم الإعلان عنه ذلك 30 يوماً من هذا التاريخ على أن تضع بعض الشروط الوقائية للمسافرين اثناء تنقلهم إلى المطارات والصالات .

هناك أستثناءات على النقطة السابقة لبعض الفئات وهما :

الموظفيين الحكوميين والعساكر ومن لديهم مهمات رسمية . العاملين في البعث الأستثنائية والقنصليات بالخارج والعاملين داخل المنظمات الدولية والإقليمية . العاملين بوظائف دائمة سواء الحكومية أو الخاصة وذلك للمقيمين خارج المملكة . الطلاب الحاصليين على بعث دراسية، أو الذين يدرسون أو يتدربون ويتطلب دراستهم السفر الدائم . رجال الأعمال الذين لديهم أعمال خارج المملكة كالتجارة والصناعة والتصدير . المقيمين مع ذويهم والذين لديهم مايثبت إقامتهم خارج المملكة . حالات الوفاة خارج المملكة أو لم شمل الأسر . اللاعبين الرياضيين المشاركين في الرياضة الإقليمية أو الدولية .

أيضاً أصدرت المملكة بأن المواطنين التابعيين لدول مجلس التعاون لدول الخليج بالمغادرة والعودة إليها ، أو من لديهم تأشيرات صالحة كالزيارات أو الإقامة أو العمل أو الخروج والعودة مع إتباع الضوابط الصحية والوقائية لمنع تفشي الفيروس .

سيتم رفع تعليق الطيران جزئياً إلى أن يصبح المواطنين الغير مذكورين بالأعلى مسموح لهم بالخروج والعودة للملكة .

موعد تنفيذ فتح مجال الطيران

سوف يتم البدأ في هذا القرار أبتداءاً من يوم الثلاثاء صباحاً والموافق 15 سبتمبر 2020 و 27 محرم 1442 .