نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل مواعيد رفع التعليق عن مغادرة المواطنين السعوديين والرجوع إليها وما هي الفئات المشمولة بهذا القرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدر منذ قليل قرار الموافقة على رفع التعليق عن مغادرة المواطنين السعوديين من المملكة العربية السعودية ولداخلها، كما يتم الإعلان عن موعد فتح المنافذ، و منذ قليل أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا توضح فيه القرار الجديد، ونحن من خلال هذا التقرير سنتعرف علي قرار وزارة الداخلية السعودية، حول ما هي الفئات المسموح لها بالسفر من وإلى المملكة، هذا بالنسبة للمواطن السعودي وموعد فتح المنافذ والمعابر والدخول والخروج من المملكة.

بيان وزارة الداخلية بشأن الفئات المسموح

يشمل القرار الجديد الموظفين الحكوميين والمدنيين والعسكريين بالإضافة إلى المكلفين في مهمة رسمية

ويشمل القرار الجديد العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية وملحقاتها خارج أراضي المملكة، بالإضافة إلى العاملين في جميع المنظمات الدولية والإقليمية برفقة عوائلهم ومرافقيهم

يشمل القرار الجديد المرضى الذين يحتاجون للعلاج خارج أراضي المملكة وذلك بناءً على تقرير طبي

يشمل القرار الجديد رجال الأعمال والسفر من أجل أعمالهم و إنهاء أعمالهم التجارية والصناعية خارج المملكة

كما يشمل القرار مدراء التصدير والمبيعات والتسويق والذين يضطرون إلى زيارة عملائهم

ويشمل القرار أيضا الطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص، بالإضافة إلى المتدربين في برامج الزمالة الطبية والذين يحتاجون السفر من أجل الدراسة فيها أو التدريب مع مرافقيهم

ويشمل أيضا الحالات الإنسانية وخاصة لم شمل الأسرة للمواطنين السعوديين من ذويهم القاطنين خارج حدود المملكة

ويشمل حالات الوفاة للزوج أو أحد الأبوين والأولاد أو الزوج خارج حدود المملكة

يشمل المشاركين في الفعاليات الرياضية والدولية والإقليمية الرسمية

إليكم صورة توضح بيان وزارة الداخلية السعودية.

بيان القرار الجديد بخصوص رفع التعليق عن مغادرة المواطنين السعوديين

سيكون ذلك في أول السنة المقبلة في شهر يناير 2021 وسيتم الرفع الكامل المتعلق بالقيود على مغادرة المواطن السعودي للمملكة وكذلك العودة إليها السماح لجميع وسائل النقل بمغادرة المملكة من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية بخصوص الموعد فإنه سيتم الإعلان عنه والمتعلق بمغادرة المواطنين للمملكة والرجوع إليها، قبل شهر كامل من تاريخ الأول من يناير 2021.

بيان وزارة الداخلية من أجل السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر

أصدرت الوزارة بيان هام حول السماح لبعض الفئات بالسفر من المواطنين السعوديين، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 27 محرم 1442، والذي يصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر 2020 من الساعة السادسة صباحا، وسيتم السماح للعديد من الفئات من المواطنين السعوديين حصرا بالسفر خارج أرض المملكة والرجوع إليها، بما يتناسب مع ضوابط واشتراطات معينة