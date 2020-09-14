نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة التكافل الخيرية وإعانات ل 270 ألف طالب وطالبة وتودع 135 مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أودعت المؤسسة الخاصة تكافل الخيرية مبالغ مالية في الحسابات الخاصة بالمدارس التي تقدم الدعم إلى الطلاب والطالبات، حيث أشارت أن هذه الإعانات تتعلق بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020، حيث وصل إجمالي مبلغ الدعم إلى 135 مليون ريال سعودي تم تخصيصهم إلى حوالي 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية، حيث ترغب المؤسسة تخصيصه لشراء أجهزة لوحية للطلاب والطالبات الذين لم تتمكن المؤسسة من توفير الأجهزة لهم خلال مبادرة التمكين الرقمي تعينهم على الدراسة عن بُعد.

ومن الجدير بالذكر أن الدعم يشمل الدفعة الأولى من الإعانات المالية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي التي يتم تقديمها من قبل المؤسسة للطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة، وهذا الدعم يتم صرف وفقاً لإرشادات الحكومة السعودية طبقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتشمل هذه الإعانات الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة، والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

برامج دعم الطلاب من تكافل :

ويذكر أن تكافل الأسبوع الماضي أطلقت مبادرة التمكين الرقمي برعاية معالي وزير التعليم التي تضمنت:

توزيع أجهزة لوحية لطلبة المرحلة الثانوية والمتوسطة وكما صرفت الأسبوع الماضي جائزة تفوق لطلبتها المتفوقين التي استفاد منها أكثر من 11 ألف طالب وطالبة وتقدم تكافل عدداً من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها: ويشمل هذا البرنامج العديد من البرامج التحفيزية للشباب وتشجيع المتفوقين منهم كجائزة “تفوق” وبرامج الدعم العلمي “دروس التقوية”، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم الدعم العيني الاستفادة من باقي البرامج وللإطلاع على هذه المشاريع والتسجيل فيها عن طريق موقع المؤسسة ويمكنهم أيضاً الاطلاع على أسباب الاستبعاد من الإعانة المالية، وتأتي تلك البرامج والمشاريع لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلاً.

رابط التسجيل في مؤسسة التكافل بالخطوات: