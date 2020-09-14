وصفة الكركم الاوربية لزالات الهالات السوداء وشد ترهلات اسفل العين في يومين فقط

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عمر شويل - جدة خطوات تحضير ماسك الكركم للوجه، يعتبر ماسك الكركم من أفضل أنواع الماسكات التي تساعد على التخلص من مشاكل البشرة وتفتيحها ويتم استخدامه الكركم بأكثر من طريقة وإليكم في السطور الآتية طرق استخدام ماسك الكركم للبشرة بجميع أنواعها.

ماسك الكركم للبشرة الداكنة:

يساعد الكركم في التخلص من مشكلة البشرة الداكنة ويتم استخدامه من خلال خلط ملعقة من الحناء المطحونة مع ملعقة صغيرة من الكركم وخلطهم مع مياه الورد ليكون أمامكم عجينة كريمية ثم يتم تطبيقها على البشرة وتركها لمدة خمسة دقائق ثم القيام بغسل الوجه باستخدام المياه.

ماسك الكركم لزياد جمال البشرة:

يساعد الكركم كثيراً في زيادة جمال البشرة وجعلها ذو لون مشرق ويتم استخدامها من خلال خلط أربعة ملاعق من النشا مع ملعقتين من الكركم بالإضافة لخمسة ملاعق من الحليب مع إحضار عصير الليمون ويتم خلط المكونات مع بعضه البعض على النار فمن الممكن أن تكتسب قوام غليظ القيام بوضعها على الوجه وتركها لمدة ربع ساعة على البشرة ثم القيام بغسل البشرة باستخدام المياه الدافئة وبعد ذلك يتم وضع مكعب مياه الورد المثلج.

ماسك الكركم للبشرة الحساسة:

ملحوظه هامه:

يعتبر هذا الماسك من أكثر المساكات المفيدة للبشرة الحساسة ويتم استخدامه من خلال خلط نصف ملعقة من خليط الكركم مع ملعقة من النعناع مع ملعقة من السعر والحليب ويتم غسل البشرة باستخدام هذا الخليط ويتم تجفيفه وتوزيعه على البشرة وتركه لمدة نصف ساعة ويتم غسل الوجه حيداً باستخدام المياه.