نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج آهل الميسر بدون فوائد وبلا كفيل لدى بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج آهل الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية والمعروف باسم بنك التسليف والادخار السعودي داخل أراضي السعودية يوفر العديد من المنتجات المالية للمواطنين السعوديين بالمملكة ويسعي منتج آهل على مساعدة الأسر ذوي الدخل المنخفض لرفع مستوي المعيشة لهم ويتميز بأنه تمويل بدون فوائد ورسوم أي يعتبر قرض حسن ويتميز أيضاً بأنه تمويل بلا كفيل للقطاع الحكومي وبفترة سداد ميسرة تصل إلى خمس سنوات كما أنه يتميز بأنه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أي مطابق مع تعاليم الدين الإسلامي وكما أن بنك التنمية الاجتماعية تابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي المعروف باسم ساما بالسعودية ويمكن الآن للسعوديين الحصول على تمويلات منتج آهل ويشمل تمويل الأسرة وتمويل كنف وتمويل الترميم بالسعودية وذلك عن طريق رابط التقديم على قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية مميزات منتج آهل الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية يتميز بأنه متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية

يتميز بأنه تمويل شخصي بفترة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات

يتميز بأنه يسعي على تمويل الأسرة وتمويل كنف وتموبل الترميم

يتميز بتمويل 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى

يتميز تمويلات منتج آهل بدون فوائد وبدون رسوم

يتميز بأنه تمويل بدون كفيل لجميع موظفي القطاع الحكومي

متاح تمويل قرض آهل للسعوديون شروط منتج آهل الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية يشترط أن يكون عمر العميل من 18 سنة على الأقل ولا يزيد عمر العميل عن 55 سنة ويصل إلى 70 سنة للمتقاعديين

يشترط أن يكون العملاء مواطنين سعوديين الجنسية

يشترط أن يكون الراتب الشهري بمقدار 2000 ريال

يشترط أن يكون الحد الأقصي للتمويل ستون ألف ريال

يشترط أن لا يكون للعميل مصادر تمويل أخرى

يشترط الأنتظام في سداد القرض

يشترط أن يقوم العملاء المستفيدين من قروض آهل بتوفير الضمانات المطلوبة

يشترط أن لا يكون للعملاء أي قروض أخرى

يشترط على كافة الموظفين والمتقاعدين من القطاع الخاص وربة المنزل والطالب والمتسبب توفير الكفيل الغارم المطلوب طبقاً لنموذج طلب رقم 105 لدى بنك التنمية الاجتماعية ولكن العاملين بالقطاع الحكومي يتم الموافقة على طلب التمويل بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل طريقة التقديم على قروض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية عليك القيام بالدخول علي الموقع الرسمي لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

بعد ذلك عليك الضغط على طلب التمويل والتقديم عبر الإنترنت

عليك بعد ذلك القيام بتعبئة البيانات المطلوبة

سوف بعد ذلك يظهر لك الرد بالموافقة أو الرفض على حسب توافق الشروط والأحكام المطلوبة لدى منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتج آهل الميسر بدون فوائد وبلا كفيل لدى بنك التنمية الاجتماعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.