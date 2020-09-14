نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون كفيل بأقساط ميسرة 36 شهر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون كفيل من أهم الخدمات والمميزات التمويلية التي يوفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث توفر تمويل شخصي بأقساط ميسرة لمدة 36 شهر ويصل التمويل الشخصي إلى مائتين ألف ريال سعودي بموافقة الكفيل ولكن يصل التمويل الشخصي إلى مائة ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل كما أن التمويل الشخصي مطابق ومتوافق مع أحكام الإسلام وشركة اليسر للإجارة والتمويل تابعة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي والمعروفة بأسم ساما ويمكن أيضاً الآن لجميع المواطنين السعوديين الحصول على تمويل شخصي بلا كفيل للقطاع الحكومي وبدون فوائد ورسوم عن طريق رابط التقديم على قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية

مزايا الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية

اليسر للتمويل في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية يوفر تمويل شخصي بدون الحاجه إلى موافقة الكفيل الغارم ويصل التمويل الشخصي إلى 200 ألف ريال سعودي ويتميز بأنه تمويل شخصي مطابقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي لذلك سوف نتعرف اليوم عبر موقع ثقفني على مميزات التمويل الشخصي لدى اليسر للتقسيط والتمويل في المملكة كما يلي بالتفاصيل

يتميز التمويل الشخصي بأنه بلا الحاجة إلى موافقة الكفيل وتلك المميزات عند الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة

يتميز التمويل الشخصي بأنه يصل إلى 200 ألف ريال بشرط توفير كفيل غارم ويصل التمويل الشخصي إلى 100 ألف ريال بلا شرط الكفيل

يتميز التمويل الشخصي بهامش ربح منافس ومنخفض لدى شركة اليسر الإجارة والتمويل بالمملكة العربية السعودية

يتميز بأنه تمويل شخصي بأقساط ميسرة تصل إلى 3 سنوات فقط وذلك عند الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية

يتميز التمويل الشخصي بأنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتوافق مع تعاليم الإسلام داخل أراضي السعودية

شروط الحصول على تمويل شخصي لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية

يشترط أن يكون العميل مواطن سعودي الجنسية

يشترط أن لا يقل المرتب الشهري عن ستة ألف ريال سعودي

يشترط أن يكون عمر العميل المتقدم للتمويل الشخصي من 21 عام إلى 60 عام وللمتقاعدين حتي 70 عام

يشترط أن يكون مدة خدمة العمل 6 أشهر على الأقل وذلك لكي يتم الحصول على التمويل الشخصي لدى اليسر للتقسيط والتمويل في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية

المستندات المطلوبة للتمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية

يجب على العميل توفير تعريف الراتب الشهري ويكون معترف بيه من الغرفة التجارية بالقطاع الخاص

يجب على العميل إحضار إثبات الهوية الوطنية والعنوان الوطني

يجب على العميل إحضار كشف حساب بنكي للقطاع الخاص

يجب إحضار صورة نموذج أستقطاع المتقاعدين

طريقة التقديم على تمويل شخصي لدى اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية