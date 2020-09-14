نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً الداخلية تعلن موعد فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية بشكل نهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية السعودية أخيرا وبشكل رسمي عن موعد فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية للدخول إلى أراضي المملكة والخروج منها، بعد توقف استمر لمدة تجاوزت سبعة أشهر، وذلك للسعوديين وغير السعوديين ومواطني مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد مصدر مسؤول في الوزارة صدور الموافقة الكريمة على فتح المنافذ بشكل تدريجي، ورفع تعليق الرحلات الدولية من وإلى أراضي المملكة.

ويبدأ فتح المنافذ اعتبارا من منتصف سبتمبر الجاري وحتى الوصول إلى فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية بشكل كامل مع بدايات شهر يناير من العام القادم 2021، بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع الصحي مع خطة فتح المنافذ تدريجيا خلال الأشهر القادمة، إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالوباء، وحرصًا على سلامة المواطنين وصحتهم، وحتى لا يواجهوا صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة أثناء وجودهم في خارج المملكة.

إجراءات فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية

المرحلة الأولى

يبدأ العمل بهذه المرحلة تدريجياً وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر 2020 ميلادية، السابع والعشرين من شهر محرم 1442 هجرية، مع العلم أن هذه القرارات لا تشمل الدول التي تم تعليق السفر إليها أو القدوم منها لأسباب أخرى غير الوباء، وتتضمن هذه المرحلة السماح لفئات معينة بالدخول والخروج من وإلى المملكة وهي:

بالنسبة لغير السعوديين

فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة، بعد تقديم ما يثبت خلو الشخص من الإصابة بالوباء.

فتح المنافذ لغير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة، بعد تقديم ما يثبت خلو الشخص من الإصابة بالوباء.

بالنسبة للسعوديين

المقيمون خارج أراضي المملكة ومرافقوهم، وذلك بعد تقديم إثبات إقامة خارج المملكة.

الموظفون والمدنيون والعسكريون الذين تم تكليفهم بمهام رسمية خارج البلاد، وطلبة البعثات التعليمية وطلبة برامج الزمالة الطبية.

العاملون في البعثات الدبلوماسية في الخارج، والعاملون في وظائف دائمة خارج المملكة، والمشاركون في المناسبات الرياضية الدولية.

المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، ورجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم

من لديهم حالات إنسانية مثل من تواجدت أسرته خارج المملكة من المواطنين، وأيضا في حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء خارج المملكة.

المرحلة الثانية من فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية

تبدأ هذه المرحلة في بدايات شهر يناير من العام القادم 2021، وفيها سوف يتم السماح بفتح المنافذ المختلفة لعبور كافة وسائل النقل، وسوف رفع القيود بشكل كامل على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها،وسوف يتم الإعلان عن الموعد النهائي والرسمي لفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية بشكل كامل قبل نحو شهر من تاريخ 1 يناير، أي في نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي، وذلك مع منح كافة الصلاحيات لوزارتي الصحة والداخلية لطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ وغيرها.