نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل الكتب الدراسية من على منصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد قرار وزارة التعليم السعودي بتطبيق لمرة الأولي نظام التعليم عن بعد، وقامت الوزارة بتصميم منصة تعليمية تعرف باسم “مدرستي” وبعد أن سَمحت لجميع الطلبة والطالبات بإنشاء حساب لهم داخل المنصة وكذلك جميع معلمي المنظومة التعليمية وذلك بهدف أن يكون هناك أتصال مباشر بين معلمي الهيئة وطلابِهم عبر المنصة، والجدير بالذكر أن الوزارة قد حددت مدة لتطبيق نظام التعليم عن بُعد وهي أول 7 أسابيع في العام الدراسي الحالي والذي كان بدايته في شهر أغسطس الماضي وهذا بهدف تحديد وتقيم مدى نجاح التجربة.

تحميل الكتب من خلال منصة مدرستي

يمكن لجميع الطلبة والطالبات بمختلف المراحل الدراسية الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي وبعد تسجيل الدخول القيام باختيار المرحلة التعليمية ومنها اختيار الكتب الدراسية والضغط على زر تحميل ليتم التحميل بكل سهولة ويُسر و بهذا يستطع جميع الطلبة متابعة ورفع الكتب الدراسية على الحاسوب الخاص بهم دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة.

خدمات منصة مدرستي

توفر تلك المنصة كل ما يلزم جميع الطلبة والطالبات في خلال السنة الدراسية، يوجد عليها فيديوهات تعليمية لكافة المناهج والمراحل الدراسية وتتميز هذه الفيديوهات بشرحها الوافي والسلسل والتي ترفع أيضاً من درجة استيعاب الطلبة للمناهج الدراسية ويتم بث هذه الفيديوهات حسب جدول أُعد خصيصاً ولم تتوقف المنصة عن تقديم الفيديوهات فقط بل تقدم جميع الجداول الدراسية والواجبات المنزلية التي تقيم مدى درجة استيعاب وفهم الطالب للشرح.

مما لا شك فيه أن الوزارة قد بذلت مجهوداً ضخماً في توفير البيئة الافتراضية للمدرسة وحرصت كل الحرص على توفير كل ما يلزم للجميع الطلبة والطالبات لتحصيل المنهج الدراسي من خلال هذه المنصة واستكمالاً للمجهوداتِها لم تعتمد الوزارة على المنصة فقط بل قامت بتوفير موقع على اليوتيوب لإعادة لشرح جميع المناهج الدراسية حتى يُمكن لأي طالب الحصول على ما فاته من شرح درساً ما بكل سهولة، كما أعدت الوزارة أيضاً قناة تعليمية تليفزيونية تعرف باسم “عين” تقدم شروحات لجميع المناهج الدراسية بمختلف مراحلها التعليمية، فقد تم وضع جدول بمواعيد بث شروحات دروس المناهج الدراسية.